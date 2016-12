Vecinos de PPG a punto de linchar a presunto violador

Iguala, Gro., Diciembre 16.- Vecinos de las colonias PPG y la 25 de Agosto, capturaron a depravado sujeto que intentó violar a dos menores de edad, enardecidos lo iban a linchar pero fue rescatado por elementos de la Policía Federal para ponerlo a disposición del MP.

Eran las dos de la mañana cuando una vecina de la calle Ferrocarril de la colonia 25 de Agosto, salió corriendo de su casa pidiendo auxilio, debido a que un sujeto se había metido a su domicilio e intentaba abusar de sus dos menores hijas.

Los vecinos de la misma colonia y de la PPG, rápidamente salieron y lograron detener al sujeto, enardecidos lo golpearon y arrastraron por varios metros, después lo amarraron a un poste y pretendían prenderle fuego.

En esos momentos llegaron agentes de la Policía Federal, quienes dispersaron a la gente y pidieron que les fuera entregado al sujeto para ponerlo a disposición de las autoridades, pero los habitantes no querían en virtud que los jueces fácilmente los dejan en libertad y ellos gritaban que se hiciera justicia por su propia mano.

Finalmente, los vecinos accedieron a entregar al sujeto que dijo llamarse Samuel "N", de 21 años de edad, con domicilio en la colonia Genaro Vázquez, el cual fue entregado al Ministerio Público acusado del delito de allanamiento de morada, mismo que saldrá en las próximas horas por ser delito menor y que el de violación no procede porque no se cometió.