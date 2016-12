SAT 2017 Personas: ¿Cómo declarar correctamente el Impuesto Sobre la Renta?

No hay que esperar por más citas para declarar el Impuesto Sobre la Renta en el SAT. Hacerlo, si se es persona natural, es muy sencillo y no se requiere más que el RFC o el CURP, en algunos casos. Tras la finalización de los ejercicios fiscales anuales, es necesario cumplir con el deber para con la nación, y la forma más correcta de hacerlo es declarando el Impuesto Sobre la Renta, figurando como contribuyentes en la construcción de una mejor sociedad, que aspira cada día a lograr una mayor calidad de vida. No hacerlo, obviamente va en detrimento de los derechos de quien evade fiscalmente su responsabilidad. No hacerlo, además, es suficiente excusa para que las autoridades declinen de colaborar con tus proyectos o requerimientos. Para exigir, primero hay que brindar apoyo. Acá, cómo apoyar en forma de ISR sin que esto cause muchos dolores de cabeza.

Paso 1: conocer las fechas de cierre

Lo primero antes de comenzar el trámite de declarar los impuestos es saber cuándo deben hacerse esas declaraciones, propiamente. En el caso de las personas naturales, o personas morales, el plazo es de un trimestre tras el cierre del ejercicio anual, teniendo como consecuencia que una persona cuenta con el tramo de enero a marzo del año próximo para declarar sus ingresos y pagar sus impuestos.

Es bien sabido que el Impuesto Sobre la Renta puede declararse tras estas fechas, pero es una irresponsabilidad en la que no vale la pena caer, y que además acarrea costos adicionales por concepto de multas por retraso. En algunos supuestos, para optar por créditos o préstamos con entidades bancarias, tener una declaración de impuestos al día es obligatoriedad.

Paso 2: tener constancia de todos los ingresos del periodo anual

Para declarar el impuesto, primero se deben declarar todos los ingresos. Si se es asalariado, la cosa es tan fácil como revisar todos los comprobantes de pago de la empresa, y si es posible tener soporte físico de todos ellos, desde enero a diciembre, el trámite se hará mucho más sencillo.

Una de las ventajas de tener comprobantes de pago, es que permiten ver las deducciones por Seguridad Social o gastos médicos que pueden ser deducibles del salario. Fideicomisos, préstamos, y otras variantes también pudieran ser descontadas. Saber esta información es vital para los pasos que continúan.

En el caso de personas naturales que trabajan por cuenta propia, las facturas, o soportes de formatos de pago, funcionan debidamente para estos efectos.

Paso 3: ingresar al portal de declaraciones del SAT

En el portal oficial del SAT se debe clicar en la pestaña de “Trámites” y luego en la pestaña de “Declaraciones”. Una vez allí, se procederá a elegir la opción correspondiente, sea asalariado, trabajador por cuenta propia o empresa.

Uno de los principales beneficios del sistema de impuestos nacionales es que todo puede realizarse por internet. Normalmente, no toma más de 10 minutos. Para un trámite que debe ser realizado anualmente, y cuya importancia es capital, 10 minutos de trabajo adicionales resultan ser una bendición.

Paso 4: conocer los rubros deducibles

Todos los gastos médicos, y con esto también de hospitalización y odontología, son deducibles para efectos de declaración de impuestos. De esta manera, no es necesario declarar por un ingreso que se fue únicamente en cubrir gastos relacionados con la salud de la persona que declara.

Las colegiaturas privadas también pueden ser deducidas del monto a declarar. Para hacerlo correctamente, en todos los casos, es necesario tener un soporte físico de cada transacción y, nunca pueden ser pagos realizados en efectivo. Tarjetas de crédito o de débito, y transferencias bancarias, son prioridad en este tipo de justificaciones para deducción.

Paso 5: conocer las multas por no declarar

“¿Qué pasa si no declaro mis impuestos?”, es una consulta de muy común aparición por parte de las personas que no quieren, por cualquier motivo, declarar sus impuestos para con el país.

Aunque no hay problemas que involucren apertura de expedientes, a menos que sea una evasión flagrante de impuestos por parte de empresas gigantes, el retraso o el no pago de impuestos se penaliza con una multa. Mientras más tiempo se pase sin declarar, más intereses generarán esas multas.

Está de más decir que no es necesario caer en ese abismo fiscal, cuando en la mayoría de las veces no es necesario pagar más del 1% del salario mensual, puesto que las deducciones abaratan en muchas oportunidades el precio de la contribución.

Paso 6: declarar el ISR

Conocida toda la información y contrastada la misma, se procede a declarar el impuesto en la página oficial del SAT. Si se es persona física, se cuenta hasta el último día de abril para realizar la declaración.

El comprobante digital emitido tras la declaración exitosa es conveniente imprimirlo, por si es necesario pagar y no se pueden realizar transferencias electrónicas.

Paso 7: pagar si es requerido

A veces no es requerido, sino que es el SAT quien debe devolver dinero. Pero, si fuera necesario pagar el ISR, puede hacerse desde una transferencia electrónica a través de una cuenta del declarante.

Si no es posible, es necesario acudir con el comprobante a una taquilla, y pagar el impuesto. El deber con el país lo exige.