Habrá crisis financiera en Guerrero para 2017

El secretario de Finanzas del gobierno del estado, Héctor Apreza, indicó que el próximo año será muy complicado en cuestión económica, que repercutirá negativamente en la entidad

Chilpancingo, Gro., Diciembre 15.- El titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón sostuvo que 2017 será un año de crisis financiera para Guerrero, por lo que anticipó que ningún servidor público de la administración estatal verá incrementada su percepción salarial, tampoco se permitirán derroches que ofendan a la población y quien lo haga será separado del cargo.

“Estamos ante un año muy complicado para el país, estamos en una situación de crisis económica que repercutirá negativamente en el estado de Guerrero, en el entendido de que dependemos en un 96 por ciento de la Federación”, anotó el funcionario.

En términos coloquiales refirió: “Un estornudo en la economía nacional significa un pulmonía cuata para el estado de Guerrero”.

Bajo dicha circunstancia, destacó que en los tres poderes públicos se requiere que haya un uso racional y honesto de los recursos públicos, de tal suerte que los 50 mil 300 millones de pesos que integran el Presupuesto de Egresos de 2017 se apliquen de la forma correcta.

Indicó que cerca del 80 por ciento del recurso programado se destina para los gastos de operación del aparato público, 11 por ciento va destinado para inversión y 9 por ciento para programas sociales.

Como una forma de contrarrestar los efectos negativos del panorama adverso que se tiene, indicó que se tuvo el cuidado de que en la Ley de Ingresos del año entrante no se crearán nuevos impuestos ni se incrementará el monto de los ya existentes.

Anticipó que a los trabajadores del gobierno se les garantiza el pago de sus salarios y aguinaldo, razón por la que no habrá fricciones con la estructura que mueve al sector burocrático de la entidad.

También adelantó que los integrantes de la administración pública no podrán asumir actitudes de derroche, ya que eso no está bien visto por la población, de tal manera que los salarios de los mandos de primer y segundo nivel no se van a incrementar.

Aquel funcionario que asuma conductas que no vayan de acuerdo con una política de austeridad, será separado del cargo.