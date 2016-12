¿Quién las detendrá?

Malvadas aplastó 9-0 a Ladys Porkys en torneo de futbol femenil

Iguala, Gro., Diciembre 15.- La segunda vuelta del campeonato femenil ha comenzado y la escuadra de Corazón por Iguala sigue arrasando y no se ve quién le pueda poner un alto a este conjunto que en la fecha 13 que se jugó el pasado martes venció 8-0 al San Miguel.

El conjunto de Corazón por Iguala en sus 12 encuentros que ha disputado en todos ha salido victorioso, no conoce el empate ni la derrota, por lo cual está en lo más alto de la tabla general con 36 unidades.

El conjunto de Soccer Queen’s se llevó el triunfo de 1-0 sobre la oncena de Puente González que no se presentó al terreno de juego y tuvo su primer falta a la cancha; Internacional y Real Coacoyula también perdieron en esta jornada, ambos equipos se enfrentaban; Garabatos se echó los tres puntos del día al ganar en la mesa ante la ausencia de UAGro.

El conjunto de Malvadas logró la victoria al vencer 9-0 a Ladys Porkys que en este encuentro perdió su estilo de futbol, lo que fue aprovechado por las “chicas malas”; finalmente el Deportivo Arteaga venció 3-0 al cuadro de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero.