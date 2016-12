Cómo elegir un préstamo personal acorde a sus intereses

En nuestros tiempos actuales, la oferta vinculada estrechamente con los créditos es tan extensa que es posible encontrar diversos tipos de préstamos adecuados a la persona, personalizados. También son llamados préstamos personales.

Podríamos definirlo como aquel crédito que se entrega a un cliente privado por parte de una empresa de crédito (ni a un autónomo ni, a una empresa). Será el propio usuario a quien le corresponda determinar para qué fin pretende quiere emplearlo, ya que no está relacionado con un destino concreto, como podrían ser los ejemplos de financiar la hipoteca de una casa, o mismamente un automóvil u otro vehículo regido por legislación similar.

Ni que decir tiene, que cada tipo presenta sus fortalezas y otros puntos que no les son tan favorables, configurando así una nutrida oferta a disposición del cliente.

Suele recurrirse a los mismos tanto en situaciones consideradas como de dificultad en la parcela económica, así como por mera cuestión de organización presupuestaria a nivel de persona o familia.

Los Préstamos personales pueden dividirse en función de por quién sean entregados.

Así, distinguimos diferentes TIPOS :

Microcréditos rápidos online de entidades crediticias : son organizaciones especializadas en conceder préstamos por la red de manera inmediata. Muy usados para gastos personales no previstos, y destacan por sus bajos intereses. No disponer de una nómina no debe significar motivo de exclusión. Es posible acreditar otras fuentes de ingresos diferentes como prestaciones por desempleo o pensiones. El papeleo que debe acometerse para solicitarlos es mínimo, agilizando de sobremanera el proceso.

Entidades bancarias tradicionales : los préstamos habituales de toda la vida. Su principal fortaleza reside en la fiabilidad y seguridad que pueden aportar entes con esta influencia y músculo financiero, ya que poseen capital más que suficiente para realizar una operación de este tipo. Son ofertados por gran cantidad de bancos, si bien sus elevados intereses se convierten en el punto más crítico, a la par de la más pesada burocracia a la que es habitual enfrentarse. Generalmente tiende a ser dinero que se dedica a pagar los estudios de la prole, a realizar algún viaje en familia o para un consumo privado. Cada entidad establece sus condiciones pertinentes. Las características que presentan, así como sus respectivos tramos temporales de devolución variarán en función de la organización que los comercialicen.

Prestamistas de índole privada e Instituciones : ambos entes gestionan créditos personales de forma absolutamente legal, bajo la más estricta legalidad.

Los prestamistas, son personas físicas que pueden trabajar en algo que guarde relación con el mundo de las finanzas, pero que al disponer de una ventajosa posición monetaria pueden permitirse conceder préstamos a otras personas. Se tienen que ejecutar ante notario y con un contrato de por medio que lo atestigüe. Su principal hándicap reside en los altísimos intereses que requiere, rozando en ocasiones para muchos el término “robo”.

El cliente tiene la última palabra y en definitiva, será él a quien corresponda en mayor medida poner esfuerzos por informarse y comparar. Solo de esta forma podrá seleccionar el préstamo personal que mejor se adecue a sus necesidades.