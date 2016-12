Alcaldes no actúan por tener miedo o nexos con el crimen

Chilpancingo, Gro., Diciembre 14.- En Guerrero, hay presidentes municipales que no actúan contra la inseguridad, ya sea por miedo o porque están vinculados a grupos del crimen organizado, señaló la presidenta de la organización "Causa en Común", María Elena Morera Mitre.

En entrevista telefónica, la activista, quien también fundó la ONG “México Unido contra la Delincuencia”, indicó que la violencia ha rebasado a las autoridades en la entidad guerrerense y que existe omisión por parte de las mismas al no capacitar a sus cuerpos policíacos.

Al preguntarle sobre la función que juegan los alcaldes en las tareas de seguridad en Guerrero, Morera Mitre aseguró que hay de todo, “hay alcaldes que sí están comprometidos con la seguridad de sus municipios, pero hay otros que están asustados, tienen miedo y otros que están involucrados con el crimen organizado”.

Indicó que Guerrero es de los estados más peligrosos, al igual que algunos de sus municipios son de los más peligrosos del país.

Dijo que el hecho de que el Ejército permanezca en las calles haciendo labores de seguridad pública, es uno de los factores por el que los gobiernos locales no asumen su responsabilidad de capacitar a sus Policías.

María Elena Morera señaló que debe legislarse un marco jurídico para los militares, que incluya regresar a sus cuarteles.

El problema es que las autoridades en Guerrero, puntualizó, no han querido o no han podido preparar a sus instituciones de seguridad y mientras eso no pase, el Ejército no puede regresar a sus cuarteles, sin embargo insistió, se debe legislar, pues están en la calle de facto.

Agregó que el marco jurídico debe incluir una salida de las fuerzas armadas, “pues si solo se pone un marco jurídico para que estén en la calle, ahí se van a quedar”.

“El problema es que en el país, nadie quiere asumir su responsabilidad”, subrayó.

Dijo que los gobernadores deberían decir en cuánto tiempo van a reclutar a sus policías, en cuánto tiempo la van a capacitar y mandarla a la calle y “entonces sí podríamos hacer una ruta de salida para los militares”.