Guerrero saldrá adelante con el apoyo solidario del gobierno federal: HAF

Chilpancingo, Gro., Dic. 14.- Durante la puesta en marcha del Programa nacional "Mi Cuna Próspera" y tras ser testigo de la firma del convenio entre el DIF Nacional y Próspera para salvaguardar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, el gobernador Héctor Astudillo Flores expresó su agradecimiento por la generosidad con la que el gobierno federal ha atendido a los guerrerenses en vulnerabilidad social.

Reunidos en la sala de la República de Casa Guerrero, el mandatario estatal, junto a la presidenta del DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo; la presidenta del DIF Estatal, Mercedes Calvo; así como la coordinadora Nacional de Próspera, Paula Hernández Olmos y la directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, María del Socorro García Quiroz, entregaron cunas a las beneficiarias de Próspera para bebés de 0 a 7 meses.

Además, el titular del Ejecutivo estatal fue testigo de la firma de convenio de colaboración Próspera- DIF Nacional, representado por Paula Hernández Olmos y Laura Vargas Carrillo, respectivamente, con el objetivo de fomentar la protección de los derechos humanos y buen trato a los niños, niñas y adolescentes.

En su mensaje celebró que sea Guerrero la entidad elegida nuevamente para poner en marcha un programa como Mi Cuna Próspera tal como lo fue con otros como los comedores comunitarios y la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Recordó que el respaldo federal se ha sentido en la entidad a través de programas de asistencia social como la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas, despensas, mochilas “la presencia del DIF Nacional estuvo en Guerrero”, afirmó.

Por ello enfatizo que los guerrerenses y la autoridad estatal están agradecidos por la generosidad con que se ha atendido a esta entidad suriana.

En su intervención, la directora del DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo precisó que el interés del presidente Enrique Peña Nieto es atender a la población que más lo necesita.

Comentó que por eso se han puesto en marcha distintos programas de atención integral, pero reconoció que esto sería imposible sin la disposición de las autoridades locales, “pero me da gusto trabajar con Mercedes (Calvo) porque ha sido buena la coordinación y por eso están trayendo apoyos y hacemos realidades los programas como los apoyos alimentarios y otros que es para que ustedes cada día vivan mejor”, explicó la funcionaria federal.

Expuso que con la entrega de estas cunas –de 50 mil que se entregarán en el país- se privilegia que los bebés de las beneficiarias de Próspera tengan un espacio para su desarrollo y destacó que el material con el que están elaboradas cuentan con estándares de seguridad y están estructuradas para bebés de hasta 7 meses.

Respecto al convenio firmado, comentó que con ello se busca que los niños tengan un buen trato y que no sufran violencia para tener una mejor calidad de vida.

En su turno, Elsa Cortés Mendoza, a nombre de las beneficiarias agradeció este apoyo y los demás que se le han entregado a través de Próspera, con lo que, afirmó, pueden cambiar sus condiciones de pobreza.

A su vez, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo agradeció la intervención de la presidenta nacional del sistema, Laura Vargas Carrillo por su apoyo para la construcción de 9 parques adaptados para niños y niñas con discapacidad, del centro de rehabilitación de Taxco y favorecer a los guerrerenses con sillas de ruedas y otros aparatos funcionales; “esto nos motiva a no bajar la guardia y a seguir trabajando”.

En el evento asistieron la directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, María del Socorro García Quiroz; la coordinadora Nacional de Próspera, Paula Hernández Olmos, los delegados de Sedesol, Armando Soto Díaz y Próspera, Juan Manuel Yáñez Heredia.