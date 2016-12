Sigan al líder invicto

Tamarindos “A” no se detuvo ante nada para derrotar 4-0 a Cañeros

Iguala, Gro., Diciembre 14.- El torneo de la categoría Infantil “A” sigue teniendo como líder e invicto al conjunto de Tamarindos “A”, que en la fecha 18 de este Clausura 2016 llegó con la encomienda de dar todavía más ante una oncena de Cañeros que venía precedido de buenos resultados y que lo ponían en el cuarto puesto de la clasificación, pero al estar dentro del terreno de juego los ”tamarinderos” dieron un golpe de autoridad con un 4-0 que los hizo llegar a 48 puntos para acercarse cada vez más a la liguilla.

En el primer tiempo la enjundia de ambos conjuntos los llevó a cerrar espacios para evitar sorpresas, el trabajo defensivo causó efecto para tener el marcador con empate a cero goles que prevaleció hasta el término del primer tiempo.

Para el regreso a la cancha Tamarindos “A” no se guardó nada y al minuto 37 hizo el primero de la tarde en los botines de Jair Carmona, esta anotación fue perjudicial para los “leones” que poco a poco se fueron desmoronando en el partido.

Al minuto 44, Donet Díaz se apareció en el área para marcar el 2-0 que pesó en el ánimo de su rival; los “leones” lo intentaban pero ya no fueron los mismo a los del primer tiempo, el gobio y la nula efectividad de su ofensiva los dejó sin argumentos.

La puntilla al marcador se escribió al minuto 49 por conducto de Axel Pineda quien anotó el 3-0 y al minuto 58, Eduardo Elías se encargó de poner el 4-0 con que esta batalla se terminó a favor de la causa “tamarindera”, la cual no baja la guardia en cada partido que disputa, así que en estos momentos se puso cerca de su objetivo luego de dos torneos en los que no ha podido levantar la corona.