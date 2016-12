Se quedaron con la corona

Mavs hizo buen trabajo para imponerse 46-8 a Pandilla de Titanes, en la final de Cadetes Varonil

Iguala, Gro., Diciembre 14.- La corona de la categoría Cadetes Varonil tiene a un nuevo dueño, ya que nada detuvo a Mavs para ceñirse el campeonato luego de imponerse a Pandilla de Titanes con marcador de 46-8, lo que refleja quién llevó las riendas de este cotejo el cual tuvo un solo dueño luego de 40 minutos disputados en la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala.

Desde el silbatazo inicial fue el conjunto de Mavs el que logró hacerse de la pelota para comenzar a transformar su victoria, el férreo trabajo de su defensiva provocó que controlara a su rival, mientras que en el aspecto ofensivo no dudó ni un momento en darle rotación a la pelota para tomar una ventaja que se escribió con un 11-1 al término del primer episodio.

En el segundo momento de esta batalla las cosas se mantuvieron con la misma tónica, en esta ocasión el trabajo en defensa que realizó Mavs fue excelente al no recibir ningún punto en contra, mientras que al estar bajo la tabla se mostró efectivo para poner las cosas en 21-1 que era ya una losa complicada para Pandilla de Titanes, que buscaba cerrar con un marcador menos abultado en esta final.

Para el tercer cuarto de esta contienda la escuadra “blanquiazul” tuvo su mejor cosecha de puntos, Titanes pese a buscar bajo el tablero no pudo evitar que su rival hiciera de las suyas para seguir acercándose al campeonato y al final de 30 minutos el marcador ya estaba en 37-3.

El último llamado a la cancha era sólo cuestión de que los minutos transcurrieran para que Mavs plasmara su estrella en esta edición la cual cerró con un 46-8 que deja a los dirigidos por Enrique Carreón como los nuevos campeones en pleno festejo de los XV años de su fundación.