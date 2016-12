Un marco jurídico y presupuesto, mínimo indispensable para completar la misión.

Muy buen martes tengas hoy, apreciado lector. El día de hoy es un día muy especial para mí, y es que estoy escribiendo mi primer columna ya como Licenciado en Relaciones Internacionales y me permito comentarlo porque muchos de ustedes, comenzaron a seguir este trabajo donde semana a semana se hace análisis político, económico y/o social cuando me encontraba a la mitad de la carrera, es decir, por un poco más de años nos hemos leído por este medio y bueno, claro que saben quién soy y a qué me dedico.

En esta primera aportación del mes, me gustaría comenzar tocando el tema de la participación del Ejército Mexicano en las labores de seguridad pública. Si bien es cierto todos queremos que haya resultados en esta materia, también es cierto que no estamos haciendo lo suficiente para apoyar a nuestras fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado. Como sociedad civil tenemos parte en las responsabilidades que la materia demanda día con día y creo que hora de exigir un marco jurídico a nuestras autoridades.

El camino es bastante claro: Denle al Ejército la certeza legal y un presupuesto para que puedan realizar las tareas que DESDE HACE 10 AÑOS ESTÁN HACIENDO pero que no han terminado de dar los frutos esperados.

El llamado es al Congreso y al Senado específicamente, así como a los Congresos locales, pero también a la ciudadanía en general que busca soluciones a sus problemas de seguridad. ¿Quieres crear un cambio? Exige a tus diputados locales que presenten iniciativas en el pleno. Plantea a los candidatos que van a pedir tu voto, la necesidad de abanderar esta causa y sobre todo vota por aquellos que se preocupen por proponer soluciones en los que los militares no sean solo un blanco móvil al que los narcotraficantes tienen derecho a disparar.

Vamos diciendo las cosas como son; el nuevo sistema de justicia penal no ha dado los resultados esperados, para acabar pronto NO SIRVE. En aras de dar a un “presunto” delincuente todas las garantías que un buen ciudadano merece, las fuerzas del orden están imposibilitadas para actuar y a continuación voy a poner ejemplos de lo que digo:

En el caso “A”, elementos del Ejército Mexicano sorprenden a un individuo con un arma larga, mismo al que se le incita a rendirse luego de identificarse como miembros del Ejército, el individuo abre fuego y los militares repelen la agresión. Luego de una corta refriega el individuo tira su arma y se rinde, una vez que los elementos del ejército le preguntan sobre personas secuestradas, origen del arma, motivo de la agresión, ¿Qué creen? El proceso se detiene y la persona tiene derecho a salir, pues el Ejército no tiene las facultades para realizar investigaciones. Así de mal estamos.

En el caso “B”, elementos del Ejército Mexicano son atacados desde vehículos en movimiento. Luego de repeler la agresión y emprender una persecución, los uniformados encuentran a uno de los individuos que ha sido abandonado por sus camaradas. El pelotón de sanidad procede a atender al herido… Hace 2 minutos esa persona atentó contra la vida del soldado, ahora el soldado tiene la OBLIGACIÓN de preservar la vida del “presunto” delincuente. Debido a sus obligaciones, los soldados NO PUEDEN introducir al “presunto” delincuente en una base militar, deberán llevarlo hasta un hospital, así sean las 3 de la mañana en una zona complicada. Resultado; convoy militar emboscado. Dos vehículos calcinados con soldados dentro.

En el caso “C”, Derechos Humanos emite recomendaciones por el actuar de elementos del Ejército Mexicano en el que “usaron violencia desproporcionada” (Si es que podrían seguir apelando a este argumento luego de ver la potencia de fuego con la que se ha atacado a elementos del Ejército en recientes hechos). Perdón, pero insisto en que no es posible llegar tocando puertas con ramos de flores en las manos para decirle “señor “presunto” delincuente venimos a detenerlo, por favor acompáñeme para que las autoridades pertinentes determinen luego de una exhausta investigación si es usted culpable de llevar consigo esas armas de fuego con las que nos acaba de disparar, para determinar el móvil del ataque, verificar si tienen registro y además para que veamos de dónde procede la droga que trae consigo en ese vehículo.

Parece que nuestro sistema de justicia penal pecara de inocencia, por no decir que se ve ridículamente absurdo en un marco en el que el crimen organizado está perfectamente amparado por todos los elementos que tiene a su favor gracias a las lagunas jurídicas derivadas de una legislación sumamente torpe en materia.

Desde mi punto de vista, urge que al Ejército Mexicano se le demuestre el apoyo que se merece. Basta de exigirles cuentas estratosféricas sin apoyos reales. ¿Vamos a seguir pidiéndoles que sigan en las calles? Démosles herramientas. Créanme, ellos no pretenden militarizar ciudades, mucho menos procesos judiciales. Ellos son los primeros interesados en volver a sus cuarteles, lo que pide el General Salvador Cienfuegos es lo mínimo indispensable para realizar la tarea, misma que entre más pronto sea cumplida, más rápido permitirá al ejército regresar victorioso a casa.

Un marco jurídico que brinde certeza al Ejército Mexicano, uno que le permita saber que cuando actúe en beneficio de la población mexicana, no saldrá Derechos Humanos a decir que en realidad el delincuente es el soldado. O que cuando se detenga infranganti a un invidudio, no sea la constitución la que diga, “híjole, sí lo agarraste pero tú eres el delincuente porque no tienes autoridad para…”

Y finalmente, un presupuesto que le de los insumos al Ejército necesarios para tener equipamiento nuevo. Si las policías reciben patrullas nuevas con cada sexenio o trienio, ¿por qué nuestros soldados tienen parques vehiculares de los años 90`s? ¿Quién hace más con menos? Permítanme decirles que además, los vehículos militares son viejos, pero funcionan bien, igual que su armamento y equipo. Sin embargo, un presupuesto permitirá crear más plazas, con ello, se tendrá más gente desplegada, en territorios más concentrados, evitando que un grupo de militares reducido tenga la obligación de brindar seguridad en puntos demasiado alejados, donde aunque reciban la orden de acudir, llegarán tarde por el mero hecho de la distancia a recorrer.

Queremos resultados, brindemos los elementos necesarios. Pero ojo, solo para que en el corto y mediano plazo, el Ejército de cumplimiento a su misión. Porque como dijo el Secretario de la Defensa Nacional, “este tema no se resuelve a balazos”. El trasfondo es de mucha mayor envergadura, y tiene que ver con los sectores primarios de educación, generación de empleos y sobre todo, de igualdad de oportunidades.

