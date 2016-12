Denuncian desaparición de una mujer de Sabana Grande

Iguala, Gro., Diciembre 13.- Denuncian la desaparición de vecina de Sabana Grande municipio de Tepecoacuilco, salió el pasado miércoles 7 de diciembre y es la hora y fecha que no saben nada de su paradero, temen por su integridad física.

Ante las autoridades ministeriales se presentaron vecinos de la comunidad de Sabana Grande, para pedir el apoyo y localizar a su familiar Erika Martínez Pedro, de 36 años de edad, quien tiene más de 5 días que salió de su casa y no ha regresado.

Mencionaron que el pasado miércoles 7 de diciembre del año en curso, la joven salió de su domicilio del mencionado pueblo alrededor de las 7 de la tarde e iba a visitar al señor que sólo saben le dicen “El Pillín”, pero ya no regresó por lo que les empezó a preocupar.

Al día siguiente al ver que no llegó, de inmediato empezaron a buscarla por el pueblo, también fueron a ver al “Pillín”, quien les manifestó que efectivamente el día anterior estuvo con ella, pero alrededor de las 9 de la noche la había dejado en la esquina de su casa y él se regresó a su domicilio sin saber nada más de ella.

La preocupación aumentó en sus familiares, mismos que salieron a buscarla, acudiendo a hospitales, cárceles, terminales de autobuses, estaciones de Policía y hasta el mismo Semefo sin tener resultados positivos, por tal motivo acudieron ante las autoridades y medios de comunicación para pedir el apoyo y puedan localizarla, ya que temen por algo malo que le pueda pasar.