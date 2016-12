En Teloloapan se vive en la zozobra, sostiene el alcalde Robell Urióstegui

Teloloapan, Gro., Diciembre 13.- El alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño, reveló que los grupos delictivos que operan en aquella Zona Norte del estado impiden que las unidades de ruta del servicio de transporte público lleguen hasta la cabecera municipal y anunció serias complicaciones en el 2017 para ejecutar obra pública debido a que ninguna empresa quiere aceptar contratos, por temor a la inseguridad.

“Hay algunas comunidades donde han llegado a manifestar los usuarios y los mismos permisionarios del transporte, que llegaron sujetos armados pidiéndoles que eviten venir de Arcelia a Teloloapan, y de algunas comunidades intermedias”, aseguró.

Este lunes en entrevista informó que por un tiempo los taxis de servicio colectivo de la ruta Iguala-Teloloapan tampoco podían ingresar a su municipio.

Agregó que tiene serios problemas para ejercer la obra pública porque ningún contratista “quiere ir a esa región”, por la privación ilegal de la libertad y ejecución que sufrieron los tres herreros que construían un techado en la escuela primaria de Totoltepec.

“Nadie quiere ir a esa región; son de las dificultades para el 2017. Tenemos que ver cómo vamos a dotar servicios y de obra pública a la ciudadanía, cuando los mismos constructores no quieren asistir a esos lugares”, expuso.

Reconoció que será complicado reforzar la seguridad de esa zona, donde se ubican alrededor de 70 comunidades, porque “no hay elementos suficientes”.

Aseguró, no obstante, que le encontrará solución al problema, porque “no puede ser pretexto para dejar a los ciudadanos sin beneficios”.

Sobre el reforzamiento de la seguridad en Teloloapan, luego del enfrentamiento entre integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera hace tres semanas con miembros de la “Familia Michoacana”, dijo que existe una relativa calma pero que la gente sigue en la zozobra.

“Regresó a la anormalidad, las actividades cotidianas están sin ningún problema. Sí existe zozobra y temor por lo que ha pasado, y del intento de los grupos armados de querer entrar a la cabecera, como pasó hace unos días, eso tiene a la gente un poco temerosa”, señaló.

Refirió que derivado de las reuniones entre los policías comunitarios y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se acordó la instalación de Bases de Operaciones Mixtas, pero que no se han puesto en operación.

Pero matizó indicando que hay presencia de la Policía Estatal y de la Policía del Ejército, que realizan labores de vigilancia mediante patrullajes y con puestos de revisión en los accesos a la cabecera municipal, y sólo esperan el arribo de la Policía Federal.

En tanto, agregó, en la periferia de la ciudad mantienen recorridos la policía comunitaria, a cuyos elementos respaldó, pero coincidió también en que deben estar regulados.

“Considero que deben ser las autoridades las que puedan retomar el control de la seguridad. (Las policías ciudadanas) sí son de ayuda para las ciudadanas, siempre y cuando estén en coordinación con las autoridades competentes, pero deben estar reguladas”, reiteró.