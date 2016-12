Emite Protección Civil municipal recomendaciones vs. incendios

Iguala, Gro. Diciembre 13.- El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Iguala, Juan Manuel García Hernández, emitió una serie de recomendaciones para prevenir incendios en casa, revisando las instalaciones eléctricas, el gas y evitar la quema de juegos pirotécnicos en lugares inapropiados.

En entrevista, García Hernández dijo que la gente debe saber que las causas de los incendios forestales son naturales y provocados por el hombre. “Los incendios que con más frecuencia se registran son los provocados por el hombre y por eso se tiene que hacer conciencia para que se reduzcan las incidencias”.

Dijo que la dependencia a su cargo está llamando a la ciudadanía a prevenir los incendios, no quemando basura, ni juegos artificiales en los terrenos baldíos con pastizales, porque pueden provocar un incendio.

Asimismo, dijo que la recomendación es que en sus domicilios verifiquen las instalaciones eléctricas, porque en esta temporada de Navidad y Año Nuevo, el uso de la energía eléctrica se utiliza con mayor frecuencia y es elemental que chequen sus extensiones y sus cables que pueden tener un sobre calentamiento y generar un incendio.

“Entre otras cosas, es importante no dejar al alcance de los menores cerillos y encendedores, así como apagar veladoras antes de salir de casa, además de contar con un extintor. En caso de incendio, se debe llamar a los servicios de emergencia, no intentar rescates, ni regresar a los inmuebles por objetos olvidados, y menos, si no se tiene el equipo necesario, ni el entrenamiento adecuado”.

Finalmente, señaló que si cumplen las recomendaciones del autocuidado, se van a reducir en un gran porcentaje los incendios y se evitaran pérdidas materiales en el seno de los hogares de las familias igualtecas.