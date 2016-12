No hay quién los pare

Tamarindos sigue con su buen momento en torneo de Juvenil "B"

Iguala, Gro., Diciembre 13.- Las jornadas pasan y nada detiene al conjunto de Tamarindos en el torneo de Juvenil “B”, hasta la fecha 21 del Apertura 2016 no conoce la derrota y cada vez está más cerca de llegar a la calificación, ya que en su última encomienda pasó a sus estadísticas el Unión Iguala tras derrotarlo con marcador de 5-3 que los fortalece de cara a la liguilla por el título.

El movimiento en la red se dio al minuto 20 por conducto de Miguel Álamo tras aprovechar un resquicio de la defensiva, la sorpresa llegó para Tamarindos un minuto después cuando el mismo Álamo hizo el 2-0 que los ponía en predicamento, pero la reacción no tardó en llegar y al 34, Rafael Díaz llegó a tiempo para marcar el 1-2 que le puso más emoción al cotejo.

Para el segundo tiempo los “tamarinderos” llegaron al empate en los botines de Kevin Díaz al minuto 45, la voltereta en el marcador fue una realidad al 58 con la anotación de Luis Álamo, pero los “unionistas” no se dejaron amedrentar por su rival y con una reacción energúmena llegaron al empate a 3 tantos con el autogol de Carlos Peña al 62 de tiempo corrido.

Cuando todo estaba más tenso en el partido, la ofensiva de Tamarindos se encargó de revertir un momento anímico donde venía de una desagradable sorpresa y al minuto 64, Víctor Tavira logró regresarle la calma a su equipo con el 4-3 y en la recta final, Luis Álamo se encargó de ponerle cifras definitivas con el 5-3 en esta jornada donde Tamarindos sigue acercándose a la liguilla.