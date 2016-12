Toma MC problema de inseguridad de Acapulco como bandera política: Reyes

Chilpancingo, Gro., Diciembre 12.- El ex dirigente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres fustigó la estrategia de desprestigio que mantiene el Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en contra del presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, basada en “un mero cálculo político” anticipado al proceso electoral del 2018.

Sostuvo que MC ha tomado el problema de la inseguridad de Acapulco como “bandera política”, pero sin aterrizar en propuestas lógicas de solución. Advirtió que el estado “ya no soporta más la simulación” y menos cuando únicamente se pretende desprestigiar a los adversarios políticos.

Diputados del PVEM y de MC denunciaron la semana pasada en la tribuna del Congreso local que el alcalde de Acapulco “presiona” a los trabajadores del Ayuntamiento para que se afilien a su corriente política, denominada “Nueva Mayoría”.

Reyes Torres indicó que el señalamiento “no tiene ningún valor” y que su único objetivo es “dañar al gobierno perredista de Acapulco”.

Comentó que de nada sirve que Velázquez Aguirre obligue a los trabajadores a afiliarse a su corriente política, porque además de absurdo, “sabe que si afilia a su expresión hostigando, un día se le va a revertir. No sería tan tonto para tratar de crecer de manera falsa”.

Afirmó entonces: “Vemos que Movimiento Ciudadano trae las peores intenciones con el gobierno de Acapulco, producto de sus propias aspiraciones”.

Reprobó que MC no observe los problemas de 80 municipios y se centre únicamente en los de Acapulco.

Esto, dijo, pese a que apenas la semana anterior fue detenido el ex alcalde de Canuto A. Neri (Acapetla- huaya), “El Solitario del Sur”, Eleuterio Aranda Salgado, quien portaba 400 mil pesos en efectivo y cuyo origen no supo explicar.

“El Solitario del Sur”, señalado desde hace cuatro años por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, abandonó las filas del PRD y se fue al MC.

Además, la actual administración municipal de Canuto A. Neri es encabezada por su hermana, Rosa Elvira Aranda, quien fue postulada en 2015 por el MC.

Reyes Torres también citó el reciente conflicto en Mártir de Cuilapan, en donde la fracción de MC defendió a la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez del juicio político que promovieron en su contra regidores de aquel municipio por presuntos actos de corrupción.

“No he querido entrar a ese debate porque me parece que es hasta penoso que los políticos estemos siempre en el cálculo de qué nos beneficia como políticos y como partido y nos apartemos de buscar la verdadera solución de los problemas”, indicó.

“En todo el estado tenemos problemas, pobreza extrema, violencia, delincuencia lastimando a la sociedad. Debemos ver -la clase política- cómo resolvemos ese problema que nos lastima, no deberíamos ninguno tomarlo como bandera, como un mero cálculo político-electoral”.

Reyes Torres Agregó que en la tribuna del Poder Legislativo MC propone iniciativas y creación iniciativas, pero señaló que esa no es la solución a los problemas.

“El estado no soporta más la simulación y la clase política debemos entender que no es la simulación, que no es para cubrir las apariencias de que estamos atendiendo el tema, sino de verdad y de fondo, estamos obligados todos los partidos políticos, funcionarios y sociedad”, afirmó.

Propuso también la construcción de un “gran acuerdo”, pero sin “actitudes ventajosas” y sin “jugar con las estadísticas”, sino iniciando por reconocer la gravedad del problema y que la clase política, los gobiernos y los poderes públicos, en conjunto con la sociedad, deben encabezar un sOlo frente contra la inseguridad y la violencia.