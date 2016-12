Niega Trump que Rusia haya participado en su victoria

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy como “ridícula” la conclusión de la CIA de que Rusia intervino en las elecciones del 8 de noviembre para ayudarlo a ganar la presidencia sobre Hillary Clinton.

“Creo que es ridículo, creo que sólo es otra excusa. No lo creo... Tuvimos una victoria abrumadora en el colegio electoral”, dijo Trump, en su primera entrevista televisiva dominical desde que ganó los comicios del 8 de noviembre pasado.

Las conclusiones de una investigación secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fueron compartidas por la agencia con senadores estadunidenses, un mes después de las elecciones presidenciales y filtradas a los principales medios informativos.

Agencias de inteligencia de Estados Unidos identificaron a personas con conexiones con el gobierno ruso que abastecieron a WikiLeaks con miles de correos electrónicos “hackeados” del Comité Nacional Demócrata, incluidos los de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton.

Pero el presidente electo sostuvo que la manera en la que fue presentado el reporte sugiere que las agencias de inteligencia no tienen idea si el autor de la penetración fue Rusia, China o alguien en su recámara. “No tienen idea”, insistió.

Trump responsabilizo a los demócratas por filtrar las conclusiones del reporte de la CIA “por qué sufrieron una de las más grandes derrotas en la historia política de este país y es ridículo”.

La evaluación de la CIA dejó en claro que había diferendos internos dentro de las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre la interpretación de la información disponible sobre el papel de Rusia en las elecciones.

“Respeto mucho a la CIA pero si uno lee las historias, lo están disputando. En ciertos grupos no necesariamente están de acuerdo. Personalmente puede ser Rusia, no lo sé, ellos no lo saben y yo no lo sé”, señaló.

Apenas el viernes el presidente Barack Obama ordenó una revisión oficial del incidente de la supuesta penetración rusa, en tanto que un grupo de senadores demócratas y republicanos demandó la realización de audiencias legislativa sobre el asunto.

“Yo también quiero eso. Creo que es bueno no quiero que nadie nos haga hackeo no estoy hablando sólo de países sino de cualquier persona. Punto. Pero si lo van a hacer, no sólo digan Rusia, deben decir otros países también, y quizá otros individuos”, añadió.

Trump no descartó sin embargo la posibilidad que detrás de la divulgación de las conclusiones del reporte de la CIA existen motivaciones políticas por parte de los demócratas.

“Puede ser. Tuve una de las más grandes victorias de todos los tiempos. Están avergonzados”, dijo.