Realiza y supervisa Calderon Nava cambios de dirigencias del SUSPEG

Las acciones electorales que se realizan para los cambios de dirigencias seccionales en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, son eventos estatutarios que se realizan en cada una de las secciones sindicales cada 4 años y, hoy como Secretario General del SUSPEG, me corresponde llevar a cabo y sancionar esos eventos”.

Lo anterior informó el Secretario General del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Adolfo Calderón Nava, en su visita a Iguala, quien sostuvo, “es mi deber estar sancionando esos tipos de eventos que son las actividades los informes seccionales, las elecciones de las o los nuevos Secretarios Seccionales y por ende, los Comités Seccionales, en cada uno de los municipios donde tenga presencia el SUSPEG en la entidad”.

En relación a la nueva dirigencia de la Sección X de este sindicato con sede en Iguala, sostuvo el dirigente estatal; “la sección X, para mi es de mucha prioridad, al igual que todas, siempre he dicho que todas tienen la misma validez, la misma facultad, para un servidor, todas las Secciones Sindicales del SUSEG, merecen mi reconocimiento, mi respeto”.

Agregó, esta sección X de Iguala, siempre ha trabajado de manera responsable, ha trabajado coordinado con el Comité Central, ciertamente existe la relación contractual con el Comité Central las Secciones dependen del Comité Central y por lo tanto existe una relación de manera respetuosa y responsable”.

Por último sostuvo que no le corresponde calificar el trabajo de ninguna dirigencia seccional, debido a que no ha trabajado todo el tiempo con estos, sin embargo cada quien ha demostrado su responsabilidad, no ha puntos negativos, hoy le toca al compañero, Jorge Luis Moreno Sales, realizar su trabajo con empeño y responsabilidad, así como lo demostró la maestra Ofelia Roa Román, todos tenemos errores, pero siempre se trata de actuar con responsabilidad y este es el caso y es la base trabajadora quien califica, sanciona y ejerce sobre sus dirigencias seccionales”.