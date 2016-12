Denuncian a individuo por golpear a su vecino en la Col. Ejidal de Iguala

Iguala, Gro., Dic. 12.- Denuncian penalmente a sujeto de la colonia Ejidal por haber golpeado con una arma de fuego y amenazado a su vecino, asegurando que era sicario y que lo levantaría.

Ante la agencia del Ministerio Público se presentó vecino de la colonia Ejidal, para informar que siendo las 10 de la noche del pasado sábado, estaba en el interior de su domicilio cuando repentinamente empezó a escuchar gritos afuera de su casa.

De inmediato se asomó y observó que era su vecino de nombre Miguel "N" “N”, quien le estaba gritando que saliera para partirle su madre, el denunciante no salió pero el sujeto violentamente se metió a su casa y lo empezó a golpear.

El inculpado sacó una arma de fuego y le dio de cachazos en la cara, lo amenazó con ejecutarlo y levantarlo porque era sicario.

El denunciante no hizo nada por temor a que le fuera a disparar, enseguida empezaron a llegar los vecinos curiosos y el inculpado salió corriendo del lugar porque ya habían llamado a la Policia.

Minutos después llegó la Policia Federal quienes realizaron un operativo para dar con el responsable sin tener resultados positivos, por tal motivo se presentó a denunciar formalmente para que se investigara al sujeto y castigue con todo el peso de la ley, además de que lo hace responsable de lo que le llegue a pasar por no tener problemas con nadie.