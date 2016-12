Logran brillar más

La Pandilla vino de atrás para derrotar 42-35 a Chicas Stars

Iguala, Gro., Diciembre 12.- Una vez más los conjuntos de La Pandilla y Chicas Stars volvieron a dar muestras de que en cada ocasión que se encuentran se brindan para dar un espectáculo de primer nivel y en la jornada 18 de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala tuvieron la oportunidad de volver a verse las caras en la duela; en esta nueva historia La Pandilla logró llegar al triunfo con un 42-35 que indica lo movido que estuvo el tablero de ambos conjuntos.

La primera llamada a la cancha dejó ver a dos conjuntos ávidos de victoria, una y otra vez las llegadas a los tableros terminaban en su objetivo y cuando llegó el final los números que dejaron fue de 9-8 en favor de Chicas Stars, lo cual fue la mejor carta de presentación de ambas quintetas en esta batalla a la que le quedaba mucha cuerda.

Para el segundo cuarto La Pandilla vivió su mejor momento en el partido, un total de 18 puntos gestados en tiros de línea y algunas penetraciones llevó a las dirigidas por Danae Gutiérrez a tomar una ventaja de 26-17, lo que picó el orgullo de las Stars.

En el tercer momento del encuentro pese a que las dirigidas por Juan Flores mostraron carácter y determinación no lograban recortar distancias, esta situación era provocada por el buen trabajo de La Pandilla que no bajaba la guardia en el tablero y cuando el reloj marcó 30 minutos el marcador se quedó en 34-26, lo que seguía siendo una losa complicada para Chicas Stars.

Para el final del encuentro una vez más La Pandilla hizo buen trabajo para no verse alcanzada en esta batalla que finalmente detuvo sus número en 42-35, que terminó con un duelo candente tras el desempeño de ambos equipos.