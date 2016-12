Triunfo con carácter

En duelo que tuvo de todo, Insurgentes derrotó 32-16 a Mavs en 2a. Femenil

Iguala, Gro., Diciembre 12.- Con carácter y mucha determinación fue como tuvo que salir a la duela la escuadra de Insurgentes para afrontar su duelo de esta jornada en la categoría de Segunda Femenil de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, en donde se midió a la quinteta de Mavs en un partido que tuvo de todo y en un lapso de 40 minutos lograron detener los números en 32-16 que las sigue dejando entre las líderes de este certamen en donde buscan meterse a la fiesta.

En los primeros minutos la fuerza y determinación con la que salieron provocó que no hubiera muchos puntos en ambos tableros, las constantes faltas detenían un cotejo donde al término de su primer episodio los números se quedaron en un 4-0 para la causa de Insurgentes.

Para el segundo llamado a la cancha, ya con los ánimos más tranquilos ambos conjuntos se dedicaron a jugar, esta situación fue de mucha ayuda ya que los puntos llegaron en racimos para mejora del espectáculo y cuando culminó este episodio las cosas se detuvieron en 14-6 que dejaba candente el resto de la batalla.

Para el tercer periodo Insurgentes defendió mejor y mantuvo el ataque para aumentar su ventaja sobre un Mavs que ya no pudo hacer mucho, la escuadra “blanquiazul” para no variar bajó su cosecha de puntos, esto repercutió para que viera cómo el marcador se fue en su contra con un 20-8 en favor de Insurgentes.

En el último periodo Insurgentes no se detuvo ante nada para llegar a la victoria, la cual finalmente terminó escribiendo a su favor con el 32-16 que terminó con un saludo y celebración de las “joyeras” que siguen haciendo de las suyas.