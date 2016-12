Bob Dylan: Nunca creí tener posibilidad de ganar el Nobel

Estocolmo, Diciembre 11.- Bob Dylan, ganador del premio Nobel de Literatura, que no recogió en Estocolmo este sábado, afirmó sentirse “honrado” por el galardón, en un discurso leído por la embajadora de Estados Unidos en Suecia tras el banquete Nobel. "Si alguien me hubiera dicho que yo tenía la más mínima posibilidad de ganar el premio Nobel, habría pensado que mis posibilidades eran tantas como las de estar en la luna”, escribió el estadounidense, primer cantautor en recibir el premio.

Este es el primer discurso en el que agradece formalmente a la Academia sueca por su elección, una decisión audaz que sorprendió a los círculos culturales, acostumbrados a decisiones más convencionales.

”Ni una sola vez tuve tiempo de preguntarme: ¿acaso mis canciones son literatura?”, afirmó, destacando que “verdaderamente no existen palabras” para describir el honor de ver su nombre junto al de otros galardonados como Rudyard Kipling, Albert Camus o Hemingway.

La ausencia de Dylan en la ceremonia hizo correr ríos de tinta. Se disculpó argumentando tener “otros compromisos”.

La cantante Patti Smith interpretó una de sus canciones, “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, que tuvo que interrumpir debido a la emoción y que luego consiguió terminar de interpretar, animada por el caluroso aplauso del público.