10 años del Ejército en las calles

Antes de comenzar con este artículo quiero reconocer el trabajo, el compromiso, la dedicación y constancia del 27 Batallón de Infantería de Iguala de la Independencia y recordarles la siguiente frase: “la disciplina es el alma de un ejército, hace formidable a un pequeño grupo, le da fuerza a los débiles y sube el autoestima de todos”.

Hoy se cumplen 10 años de que el ex presidente Felipe Calderón ordenó que el Ejército Nacional saliera a las calles a prevenir delitos de orden común, durante este tiempo se han convertido en el pilar de la lucha antinarcóticos. Los militares dejaron por un momento de lado su función principal: defender la soberanía del Estado ante amenazas del exterior.

En el 2006 la lucha, según dijo Felipe Calderón, entonces Presidente de la Nación, era contra los grupos criminales. El Ejército, congruente con esa disciplina que los caracteriza, no escatimó en atacar al enemigo. La orden directa del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas estaba dada, combatir al enemigo, aunque éste no fuera del exterior ... a sabiendas de que esos grupos dedicados al crimen estaban conformados primordialmente por connacionales.

En aquel entonces las organizaciones y la sociedad en su mayoría recriminaron tal decisión. Pero las fuerzas armadas se mantuvieron al margen y acataron la orden. Con posterioridad se les empezó a reprochar su actuar en las calles. Se les acusó de no respetar derechos de los civiles o de cometer tropelías en el desarrollo de sus funciones.

La clase intelectual constantemente recordaba que durante los enfrentamientos el Ejército no respetaba los Derechos Humanos. Pero por el otro lado, la sociedad en su conjunto sabía que “si no llegaban los soldados” eso hubiera sido una catástrofe.

Muy equivocadas están aquellas acusaciones que han perdurado por bastante tiempo. Esa que consiste en afirmar que el Ejército no respeta los derechos de los civiles.

El error tiene que ver con tergiversar o mal entender la función primordial de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el diseño institucional del Ejército no está concebido para perseguir delincuentes del fuero común, sino para defender la soberanía nacional. Los militares no fueron preparados para “corretear” o detener infractores sino para ejecutar y defender la Nación ante amenazas extranjeras.

El Ejército y la Marina, que son quienes nos tendrían que defender ante una amenaza exterior han tenido que ir a tomar cursos en materia de Derechos Humanos.

Constantemente los organismos protectores en esta materia les piden que, al igual que un policía del fuero común, memoricen los cuatro niveles antes de atacar, los cuales son los siguientes: 1. Persuasión o disuasión verbal; 2. Reducción física de movimientos; 3. Utilización de armas incapacitantes no letales; 4. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal.

Ante las amenazas globales que significa tener un presidente estadounidense que ha señalado públicamente los métodos en los que prefiere torturar; ese mismo que llegó al poder con apoyo de Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, quien gusta de montar a caballo mostrando su torso cruzando un río acompañado de una arma militar. Ante ellos, serviría de muy poco alguien sumamente adiestrado en aplicar el primer nivel de fuerza por más disuasivo que sea.

Es por ello que tiene sentido la decisión que tomaron de forma conjunta los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, de hacer declaraciones conjuntas para reprochar que la función que hacen actualmente, no es la adecuada.

Ya son 10 años que están en las calles el Ejercito Nacional y la Marina. Sus hombres han estado ahí para hacer funciones que no les corresponden. Es momento de preguntarnos cómo sociedad, ante las amenazas globales, ¿Queremos un Ejército que hable en nuestras calles con voz, tipo comando, o un Ejército que con disciplina, fuerza y firmeza resguarde los valores colectivos que compartimos como Nación ante una eventual amenaza extranjera?