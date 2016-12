Black Sabbath (Parte III)

Regresamos a las páginas rockeras de Diario 21 colocándonos en el año 1979, cuando ya se encontraba Ronnie Dio con la banda en lugar del famoso Ozzy. Por supuesto el cambio fue brutal, pues no solo era el cambio de voz de Black Sabbath, sino que también se dejaban atrás las actuaciones fantásticas de Osbourne sobre el escenario y en su lugar entraba la actitud de Dio.

Además de la partida de Ozzy Osbourne, el bajista Geezer se apartó de la banda por dos meses, dando oportunidad a Geoff Nicholls para enrolarse en la banda, aunque no duró mucho como bajista, pues Gezzer regresó pronto a su instrumento con la banda y Nicholls tomó los teclados. Cabe mencionar que el tecladista ocupó esa posición por 20 años, sin embargo, en realidad solo fue miembro oficial menos de un año.

Heaven and Hell

Con esta nueva formación, Black Sabbath comenzó a componer su nueva producción y fue a finales del 79 y principios del 80, cuando la agrupación comenzó las grabaciones, alternando estudios de Miami y de París.

Así, el 25 de abril de 1980, Black Sabbath publicó su disco Heaven and Hell. Al principio, el disco venía con muchas dudas, pues el público especulaba alrededor de la partida de Ozzy y el darle una nueva voz a la agrupación, sin embargo, poco a poco la gente se convenció de que Black Sabbath aún tenía mucho que ofrecer y las respuestas comenzaron a ser favorables. En la actualidad, el disco cuenta con excelentes reseñas y críticas e incluso, la Allmusic asegura que es una de las grabaciones con mayor calidad y que claramente se ve el renacimiento de la banda con energía renovada.

Con el disco ya puesto a la venta, la banda anunció su gira promocional que además representó la primera serie de conciertos con su nuevo vocalista. El primer concierto de aquella extensa gira se dio en Alemania el 17 de abril de 1980. Durante la gira por Norteamérica, Black Sabbath grabó uno de sus shows para presentarlo en cines al año siguiente, los boletos en las taquillas llevaban el nombre del espectáculo Black and Blue y se vieron agotados rápidamente.

Por otro lado, en julio del 80, la banda se presentó en el Angeles Memorial Coliseum ante un público de 75 mil personas en una presentación que contó con la participación de otras agrupaciones como Journey y Cheap Trick.

Otra salida de la banda se concretó tras finalizar la presentación correspondiente de Minneapolis, pues Bill fue despedido. Según sus declaraciones, él sentía vacío cada show, sin energía y mucho se debía a la ausencia de Ozzy. Precisamente en ese concierto menciona que vio a Dio hacer su show mientras él tocaba la batería y se daba cuenta de que no le gustaba como vocalista sustituto de Osbourne, a pesar de que como persona, sí le agradaba Dio.

La noticia le cayó de manera inesperada a Bill, pues aunque sabía que no estaba cómodo y no rendía como se esperaba por su constante estado de ebriedad, no esperaba ser despedido de esa manera, a lo que posteriormente revelaría que fue un acto que sí le dolió mucho.

Para continuar la gira, Iommi llamó al baterista Vinny Appice y con él concluyeron las fechas restantes.

Mob Rules

Justo al tiempo que terminaron las presentaciones, Black Sabbath regresó a los estudios de grabación para no perder tiempo y proceder a grabar en la ciudad de Los Ángeles su siguiente álbum.

Los estudios Record Plant vieron a la agrupación británica grabar el disco que sería el primero con el recién llegado baterista Vinny.

Por otro lado, el vocalista Dio comenzó a tener una participación mucho más activa en el desarrollo del nuevo disco y de hecho lo hizo pasándose de la raya, provocando fuertes disgustos entre los miembros antiguos de la agrupación, pues Dio no se detenía a la hora de criticar y opinar sobre las aportaciones de sus compañeros. En contraparte, Iommi y Butler siempre trataron de ser más discretos para evitar discusiones severas. Además, una de las fuertes discusiones entre el vocalista y sus compañeros fue que éstos últimos acusaron a Dio de haberse metido al estudio durante la noche para elevar el volumen de sus pistas en la mezcla final, sin mencionar que no soportaban el retraso que causaban las fotos de Dio, pues éste se sentía insatisfecho y reprogramaba sesiones nuevas. Esto comenzó a sembrar las razones por las que Dio saldría de la banda un año después.

La publicación del disco se dio el 4 de noviembre de 1981 y tras vender varios miles de copias, mucha gente comenzó un rumor de que en el arte del disco se incluye una frase en inglés que dice “Kill Ozzy” (Mata a Ozzy), haciendo referencia al vocalista fundador de la banda y que había salido de la agrupación. Cabe mencionar que cuando Osbourne salió de Black Sabbath, comenzó una carrera como solista que fue bastante exitosa y que provocó que se convirtiera en un tipo de rival para su antigua banda, por lo que los rumores comenzaron a crecer y finalmente llegaron a oídos de Iommi, quien siempre negó la existencia de tal frase y en su autobiografía, escrita años más tarde, relató que nunca hubo mala relación con Ozzy aún a pesar de su salida y que por el contrario, siempre fue un buen amigo de la agrupación.

A pesar de todo, el disco tuvo muy buena recepción y logró certificarse como Disco de Oro en Estados Unidos. De ese álbum destacó la canción homónima al nombre del disco, misma que fue grabada en la antigua mansión del mismísimo John Lennon situada en Inglaterra, además de Turn up the Night, que logró buenas posiciones en las listas de popularidad.

A la par de todo esto, se grabó un disco en vivo llamado Live Evil que salió a la luz en enero de del 83, pero se vio sumamente opacado por el disco en vivo que también publicó Ozzy y que se tituló Speak of the Devil.

Antes de la publicación de estos discos, en noviembre de 1982, Dio terminó saliendo de la banda y se llevó consigo al baterista Vinny Apice, con quien empezó una nueva banda que se llamaría Dio.

De esta forma, solo quedaban en la Black Sabbath 2 miembros fundadores, quienes anunciaron audiciones para volver a completar su alineación y seguir adelante.

En la posición de vocalista, la banda se decidió por Ian Gillan, vocalista de Deep Purple y Bill Ward volvió como baterista libre del alcohol.

La idea original de los miembros originales era dar por terminada la historia de Black Sabbath y comenzar con un nuevo nombre, sin embargo, la disquera presionó y evitó que esto sucediera.

Born Again

Así, Black Sabbath se internó en The Manor Studio del Reino Unido para comenzar a gestar su undécimo álbum de estudio que vería algunos tintes similares a los sonidos de Deep Purple e incluso, la prensa comenzó a llamar a la banda con un nuevo nombre, Deep Sabbath.

Esta producción totalizó 9 temas inéditos que tuvieron una gran recepción. Los principales temas fueron Disturbing the Priest, Zero the Hero, Digital Bitch y Born Again.

Los números de ventas fueron buenos y se anunciaron fechas en distintos países, todo marchaba conforme a lo planeado, pero el baterista Ward, que llevaba meses sobrio, temió recaer durante la gira y decidió no acompañar a sus colegas y su lugar lo tomó Bev Bevan.

Algunas bandas que estuvieron abriendo los conciertos de Black Sabbath durante la gira fueron Quiet Riot y Diamond Head. Estas fechas tuvieron además un toque extra, y fue la interpretación de la famosa canción de Deep Purple llamada Smoke on the Water.

La gira concluyó con buenas entradas y tras cumplir todos los compromisos, Black Sabbath volvió a quedar con vacantes, pues el baterista volvió con su antigua banda y el vocalista decidió aceptar la invitación de reunión de Deep Purple.

Nuevamente existían vacantes en la banda y en la próxima edición de Leyendas del rock te estaremos diciendo quiénes completaron la formación porque la historia de Black Sabbath no termina aquí.

Hasta la próxima, amigo lector rockero.