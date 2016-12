Seguirán militares haciendo labores de seguridad: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto, dijo que mientras se modernizan las Policías, soldados y marinos continuarán apoyando las acciones de seguridad pública

Ciudad de México, Diciembre 10.- Luego de reconocer que efectivamente las fuerzas armadas no están para realizar tareas que correponden a las Policías o Procuradurías del país, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que mientras no se hayan logrado modernizar los cuerpos policiacos, los soldados y marinos continuarán apoyando en las acciones de seguridad pública.

“La lealtad y patriotismo de los soldados y marinos que realizan labores de seguridad pública ha permitido “que tengamos ciudades y regiones del país a las que ha regresado la paz y la tranquilidad”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, el mandatario mexicano dijo coincidir plenamente con lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, en el sentido de que las fuerzas armadas están para preservar la seguridad interior y la soberanía del país, y no en la realización de tareas que corresponden a las policías de investigación o a las procuraduría del país.

El presidente de la República reconoció que la seguridad y la justicia de los mexicanos es hoy el reto más importante del Estado mexicano y el que requiere la mayor atención, capacidad y profesionalismo de las instituciones, ya que “cuando no hay justicia, se genera desconfianza e incertidumbre”.

Externó un amplio reconocimiento a las fuerzas armadas por su trabajo en la preservacion de la paz en el país y la procuración de justicia.

Este es el compromiso que debemos asumir todos y digo todos porque no está solo en el Ejército y en el Presidente, lo está en los gobernadores, lo está en el de todos los Poderes del Estado mexicano para que realmente podamos actualizar y modernizar la actuación, preparación, profesionalismo y fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública”, indicó.

Peña Nieto reiteró que en tanto todas las autoridades del Estado mexicano logran modernizar y fortalecer las instituciones civiles, los soldados y marinos seguirán apoyando con patriotismo y lealtad acciones en materia de seguridad pública.

“Nuestras fuerzas armadas con lealtad a la Patria, con sentido del deber y de gran institucionalidad se han incorporado y han apoyado y están decididos a seguir haciéndolo para asegurar el apoyo a las labores de procuración y de la policía preventiva de este país”, subrayó.