Intenso operativo en Zihua por el asesinato de los Ministeriales

Agentes ministeriales federales resguardados por gendarmes investigan el asesinato y calcinamiento de tres de sus compañeros, adscritos a la subsede de la Procuraduría General de la República (PGR) de Zihuatanejo, y cuyos cuerpos fueron localizados ayer.

Esta mañana un grupo de agentes ministeriales a bordo de tres camionetas oficiales sin rotular, resguardados por al menos 30 gendarmes en sietes vehículos, acudieron a la zona en donde la tarde del jueves fue incendiada la camioneta con los tres agentes.

Los policías acudieron a la colonia La Esperanza, de la comunidad de Agua de Correa, y sus alrededores y cuestionaron a habitantes y transportistas sobre lo ocurrido.

Autoridades municipales aseguraron desconocer la presencia de los agentes; el secretario general Homero Rodríguez Rodríguez

“No tenemos información, me imagino que es información clasificada, no tenemos información nosotros (...) no sabemos si nos van a llamar o si vamos a colaborar con ellos solo estaremos al pendiente si nos llaman para colaborar”, dijo.

El director de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón, informó que a su llegada solo acudieron a saludarlo pero no a colaborar con ellos.

Soltó que llegaron para investigar los hechos de la tarde del jueves pero que no le dieron más información; también dijo desconocer cuántos llegaron y el tiempo que estarían en esta ciudad.