Denuncian desaparición de un joven de Tepochica

Iguala, Gro., Diciembre 9.- Denuncia la desaparición de vecino de la comunidad de Tepochica municipio de Iguala, salió a trabajar el pasado 2 de diciembre sin que volvieran a saber de él, su familia pide ayuda de las autoridades para dar con su paradero.

Ante la agencia del Ministerio Público se presentó vecina de la comunidad de Tepochica, para presentar formal denuncia por la desaparición de su hijo de nombre Abdiel Sánchez Rodríguez, de 26 años de edad.

La denunciante informó que su hijo es peón de albañil y que el día viernes dos de diciembre salió muy temprano para irse a trabajar a la entrada de la comunidad de Rancho del Cura.

En el resto del día el joven no regreso a su domicilio, cosa que no les cayó de raro debido a que muy seguido lo solía hacer porque le gustaba tomar bebidas alcohólicas con sus amigos.

La preocupación fue dos días después ya que el joven no regresaba y nadie sabía nada de él, fue entonces que la familia salió a buscarlo a lo largo del pueblo sin que nadie les diera razón, por tal motivo acudieron a las diferentes corporaciones policiacas para saber si estaba detenido, pero no fue localizado.

Posteriormente acudió a hospitales, cárceles de la región y al mismo Servicio Médico Forense sin tener resultados positivos, por tal motivo decidió presentar formal denuncia por la desaparición para que las autoridades ministeriales investiguen y den con su paradero.