Inaugura Robell pavimentación de calle en el Barrio de Zompantitlán

Teloloapan, Gro., Diciembre 9.- “Mi trabajo en esta administración es de tiempo completo, no hemos escatimado en la encomienda que ustedes nos dieron y el estar inaugurando esta obra ante ustedes confirma que no estamos improvisando, hoy Teloloapan se está viendo transformado y el mirarlos aquí me dice que a todos nos interesa el avance de nuestro municipio”.

Lo anterior fue dicho la tarde del 7 de diciembre por el presidente municipal, Robell Urióstegui Patiño, al inaugurar y entregar a los vecinos de la calle Pedro Castillo, ubicada en el Barrio de Zompantitlán, la obra de pavimentación con concreto hidráulico, consistente en 90 metros lineales, por 15 centímetros de espesor, la cual tuvo un costo de 318 mil 562 pesos, beneficiando directamente 50 hogares.

La obra fue posible gracias al esfuerzo compartido entre el H. Ayuntamiento de Teloloapan y el Programa Hábitat, del cual se apersonó a este evento el coordinador regional de esta dependencia, Jesús Vicente Molina.

Luego del corte simbólico de listón, se pudo escuchar la bienvenida a cargo del delegado municipal, Ismael Quebrado, quien estaba acompañado del total de beneficiarios; también tuvo lugar el mensaje de agradecimiento a cargo de Félix Antúnez.

En su mensaje oficial el presidente municipal dijo que la obra que este día entregó mejora la calidad de vida de los vecinos, pues con ello habrá acercamiento a los servicios básicos, “lo que ayer era un compromiso, hoy es una realidad”, apuntó.

Muy emotivo acontecimiento, pues se pudo observar a varios invitados, entre ellos la esposa del alcalde, Susana Paola Juárez Gómez, así como al regidor Paúl Alfonso Antúnez Arana, entre otros integrantes del funcionariado municipal.