Mavs no se detuvo ante nada para derrotar 92-10 a quinteta de News Boys

Iguala, Gro., Diciembre 9.- Todo un vendaval fue en la duela el conjunto de Mavs en su duelo de la categoría de Segunda Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que esta jornada logró dar cuenta de News Boys con parcial de 92-10, lo que deja muy en claro el dominio de los dirigidos por Enrique Carreón luego de 40 minutos en donde el tablero fue su principal objetivo.

Tras el silbatazo inicial la escuadra de Mavs se puso a hacer su trabajo al pie de la letra como les ordenó su técnico, así que en un abrir y cerrar de ojos las cosas se pusieron a su favor con el 25-4 con el que se terminó este primer episodio, en el cual las cosas se empezaron a inclinar para un solo lado.

En el segundo llamado a la cancha la ofensiva “blanquiazul” mantuvo el orden para evitar una rebelión en esta contienda donde inició con todo y en el final de este episodio además de aumentar su ventaja, Mavs logró que no le anotaran puntos, esta situación dejo el partido en 46-4.

En el tercer momento del encuentro las cosas no cambiaron en mucho y el dominio de Mavs se mantuvo, así que cuando el reloj marcó 30 minutos de partido el marcador se detuvo en 65-8 que ya definía mucho.

Para el último periodo era cuestión de que culminaran los 10 minutos restantes, Mavs cerró con broche de oro esta actuación con más puntos a su favor ante unos Boys que no les quedó de otras más que resignarse a esta dolorosa derrota que terminó en 92-10, que mantiene a Mavs como uno de los mejores en el certamen.