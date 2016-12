Arranca Robell rehabilitación de calle en el barrio de San Miguel

Teloloapan, Gro., Dic. 8.- Después de muchos años de haber prestado su servicio la pavimentación de la calle Ma. De la Luz, esta arteria necesitaba su rehabilitación urgente, ya que es una de las arterias más transitadas en la cabecera municipal de Teloloapan, por lo tanto, Robell Urióstegui Patiño dio formal arranque a su rehabilitación, siendo beneficiadas principalmente las instituciones educativas de nivel medio superior como la Unidad Académica No. 03 dependiente de la UAGro, el CBTis No. 57 y la Esc. Prim. “Redención Proletaria”.

La obra contará de nivelación y trazo de 2,320.40 M² de terreno y será de 304 metros de largo por 7.5 de ancho, 497.18 metros de guarnición, pavimentación con concreto hidráulico, con malla electro soldada y un acabado de 15 centímetros de espesor.

Esta obra está planeada en 2 etapas la primera iniciando en la calle mencionada, hasta la C. Amate (frente a la Preparatoria No.3), posteriormente se realizará la segunda etapa de esta calle, culminando en la primaria “Redención Proletaria”, entroncando con la vía rápida.

El alumnado y personal educativo de estas tres instituciones se encargaron de darle la bienvenida al presidente municipal y su acompañamiento. Con gran alegría, un vecino de esta arteria dio la bienvenida a nombre del delegado municipal, Baltazar Calderón Salgado, agradeciendo que fue en esta administración donde las palabras de los solicitantes tuvieron eco, por eso hizo un reconocimiento al edil deseándole éxito en su encomienda.

Robell dijo sentirse satisfecho por el trabajo alcanzado durante el presente año e hizo el compromiso con los jóvenes de seguir redoblando esfuerzos para hacer más obras que representen un mejor nivel de vida en nuestro municipio, por lo que la próxima semana anunció, se iniciara el andador en la Calzada Club de Leones, en donde se pretende dar el servicio de WiFi de manera gratuita, con gimnasio al aire libre y juegos infantiles, así como una trota pista para los deportistas de la cabecera municipal.