Inaugurarán hoy oficinas de Registro Civil de Zona Norte

Iguala, Gro. Diciembre 8.- El día de hoy se estará llevando a cabo el cambio de oficinas de la Coordinación del Registro Civil de la Región Norte, las cuales estarán ubicadas en el interior del centro comercial Soriana, informó Yanet Yáñez Berber, titular de la dependencia.

Dijo que la inauguración de estas oficinas las realizará María Inés Huerta Pegueros, quien es la coordinadora estatal del Registro Civil, explicó que el cambio de oficinas es con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía en un lugar más amplio y cómodo y donde estarán disponibles 2 cajeros automáticos de expedición de actas.

Yáñez Berber dio a conocer que en este lugar ya mencionado la población podrá tener otorgamiento de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, inscripción de nacimiento y divorcio del estado de Guerrero, además de actas de nacimiento a nivel nacional, postillas de manera gratuita para los niños que no tienen doble nacionalidad, asesoría para la nulidad de doble registro y recepción de información registral.

Asimismo, informó que los cajeros que se ubicaban en la calle Mariano Matamoros y al interior de la tienda Bodega Aurrera estarán funcionando ahora al interior de estas oficinas ya mencionadas con un horario de 8:00 am a 3:30 pm de lunes a viernes, por lo que invitó a la población en general a que acudan a estas oficinas a realizar los tramites ya mencionados.

Añadió que el día de hoy a las 10:00 am en el Auditorio Municipal se llevará a cabo la entrega de documentación de inscripción de nacimientos de doble nacionalidad y se tendrá una capacitación con los distintos oficiales del Registro Civil de la región Norte del estado.