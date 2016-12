Promete Herón apoyo sin precedente a la Cruz Roja

Iguala, Gro., Diciembre 7.- En los siguientes dos años la Cruz Roja Mexicana, Delegación Iguala, contará con el apoyo del Cabildo, de su presidenta honoraria, Myriam Mayela Martínez Díaz y, por supuesto, de su presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, quien aseguró que por lo menos un peso más de lo que recaudaron el año pasado se recaudará en la colecta anual 2017.

Al asistir a la toma de protesta como presidenta honoraria de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja de Iguala, de la presidenta del DIF, Miriam Mayela Martínez Díaz, en el marco del Día Internacional del Voluntariado, Herón Delgado Castañeda dijo que “no habrá un presidente municipal anterior, que haya apoyado más a la Cruz Roja que su servidor. Porque como médico e integrante del Sector Salud, estoy comprometido con la Cruz Roja”.

Delgado Castañeda reconoció que si no fuera por la Cruz Roja el índice de muertes por accidente, sería mayor que el de muertes que se registran día con día por diabetes e hipertensión, la Cruz Roja salva vidas.

Señaló que en estos 2 años “haremos todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance y las gestiones necesarias para regresar a la Cruz Roja Mexicana Delegación Iguala, el edificio ubicado en la esquina formada por las calles de Madero y Mariano Herrera, ocupado actualmente por la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, porque ese edificio les pertenece”.

Dijo que a él le tocó tomarlo como jefe de la Jurisdicción Sanitaria Norte, ese edificio pero ya no es suficiente para las oficinas de la jurisdicción, “tenemos que hacerles un edificio nuevo, por lo que ya no tiene justificación seguir ocupado por la Secretaría de Salud”.

Por su parte, Myriam Mayela Martínez dijo que “como presidenta del DIF, y hoy como presidenta honoraria de la Cruz Roja, mi responsabilidad crece y se fortalece en la confianza de trabajar arduamente y de manera coordinada con las Damas del Voluntariado y demás personalidades que integran esta noble institución, con la cual tenemos el privilegio de contar en cualquier emergencia o situación que ponga en riesgo nuestras vidas, de saber que las puertas de la preparación sobre primeros auxilios están abiertas. Gracias a eso, cada vez contamos con más socorristas”.

Se comprometió a trabajar arduamente y compartir junto con las Damas Voluntarias, la gran experiencia de ayudar, enarbolando acciones que permitan crear una nueva cultura de solidaridad, empatía y ayuda permanente, para que cada aportación a la Cruz Roja, proporcione a esta institución la certeza de seguir adelante, preparándose para estar como siempre, atenta las 24 horas del día para salir en auxilio de quien lo necesite, destacando su admiración por las personas de la sociedad que siembran el bien con sus donativos, mismos que son un gran estímulo para que la Cruz Roja cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a cada desafío, cumpliendo con altruismo y heroísmo en los momentos difíciles que pueda tener un ser humano.

A su vez, Héctor Velino Rodríguez Leyva, presidente de la Cruz Roja Delegación Iguala, señaló que la suma de buenas voluntades siempre da buenos beneficios, por eso hoy, a nombre de nuestros voluntarios le hago la más atenta súplica para que nos ayude en esta Cruz Roja Mexicana para seguir haciendo su misión principal que es mitigar el sufrimiento humano.

Finalmente, el alcalde Herón Delgado Castañeda; la presidenta honoraria de la Cruz Roja, Miriam Mayela Martínez Díaz y el presidente del Consejo Directivo, Héctor Velino Rodríguez Leyva, entregaron reconocimientos a los socorristas con más años de antigüedad y con más horas al servicio de la benemérita institución.