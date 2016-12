Sólo hay tres invictos

Construcciones Herquinz, Estrellas del Unión y Tuxpan con paso firme

Iguala, Gro., Diciembre 7.- Las oncenas de Construcciones Herquinz, Estrellas del Unión y Tuxpan son los equipos que se están comiendo el torneo de Reservas de Segunda Fuerza de la Liga Amateur de Iguala, ya que después de seis jornadas no han probado el trago amargo de la derrota.

En la tabla de posiciones, Construcciones Herquinz es el primer lugar del torneo con 16 unidades; le siguen Estrellas del Unión y los “laguneros” de Tuxpan que llevan 14 unidades; mientras que el Atlético Laguna y Universidad Tecnológica llevan 13 puntos.

En la fecha seis de este campeonato, el equipo de la 24 de Febrero no da una y no ha podido ganar, ahora perdió 4-1 con San Nicolás FC; Revolucionarios se impuso 2-0 al Real Acatempan; Deportivo Rastro igualó a un gol con San Lorenzo.

Magisterio logró su cuarto triunfo de la campaña regular al doblegar 4-1 al Surianos de Iguala; Tuxpan sigue sumando unidades al vencer 5-2 al Isi 4-47; Estrellas del Unión y Universidad Tecnológica empataron a 2 goles.

Real Tamarindos hizo el mejor juego de la campaña regular al vencer 3-1 al Atlético Laguna; mientras que los “camioneros” de la Chevrolet golearon 6-3 al Dorados; los “cevicheros” de la CNOP perdieron 4-0 con el Deportivo Juan Bautista y el líder del torneo, Construcciones Herquiz no desaprovechó la oprotunidad para golear 5-0 al Covivesa.