No hubo compasión

Internacional y Unión Iguala golearon a sus rivales en Primera Fuerza

Iguala, Gro., Diciembre 5.- Internacional y Unión Iguala no se tentaron el corazón para golear a sus rivales en la jornada dominical del balompié tamarindero en su máxima categoría, en donde ambos planteles están en los primeros lugares.

Los de la “marabunta roja” fueron sorprendidos en el primer tiempo con un plantel de San Gerardo que se fue adelante en el marcador, pero en el segundo tiempo Internacional hizo ajustes en su accionar dentro de la cancha para golear 4-1 a los “jerry’s”.

Mientras tanto, los dirigidos por Francisco “La Cala” Flores, Unión Iguala consiguió tres puntos más en su cuenta personal al golear al San José, los “carpinteros” no pudieron abrir la defensiva de los “caramelos” que se adueñaron del esférico en el medio campo y terminaron goleando 5-0 al San José.

Real Independencia se encontró a un Cesvi Universidad que juega con el librito en la mano, siguiendo las indicaciones del experimentado “Chapa” Molina que paró un equipo que no inventó nada y logró un punto ante los “guerreros” que se fueron con el empate a un gol.

Tamarindos logró tres puntos en su visita que hizo ayer en el campo del Atlante ante la 20 de Noviembre, que cayó al son de 2-1.