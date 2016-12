Adiós a Fidel

Santiago de Cuba, Diciembre 4.- Ninguna amenaza pondrá en riesgo el sistema socialista en Cuba. Esta forma de gobierno continuará por siempre, para bien de Cuba y de los cubanos.

Así se expresó Raúl Castro, presidente del Comité Central del Partido Comunista y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (Presidente de la República) de Cuba, quien reafirmó que sí se puede y se podrá siempre defender a la patria y al socialismo de cualquier desafío del imperialismo norteamericano o de otro país que intente entrometerse en los asuntos internos de Cuba, afectando en esa forma su soberanía.

Frente a casi un millón de cubanos que abarrotaron la gran Plaza de la Revolución “Gral. Antonio Maceo” de esta ciudad de Santiago de Cuba, Raúl Castro pronunció el discurso para dar el “último adiós” al comandante en jefe de la Revolución y “líder histórico”, Fidel Castro Ruz.

Ante la presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Bolivia Evo Morales, así como del ex presidente de Brasil Inacio “Lula” Da Silva, además de los embajadores de todo el mundo acreditados en Cuba, Raúl Castro dijo que Fidel a dos años y medio de que desapareciera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), predijo este acontecimiento, pero anticipó al mismo tiempo que si así ocurriera, Cuba permanecería firmemente con el socialismo, porque este es el sistema que puede sacar adelante al país.

Comentó que Fidel fue un hombre tenaz y de convicciones, por eso durante el tiempo que gobernó la isla caribeña, cimentó y fortaleció las bases del socialismo para que éste no desaparezca por capricho de países poderosos. Advirtió que ante quien intente tocar a Cuba, los cubanos se levantarán nuevamente con las armas en mano para defenderla como lo hicieron hace más de 50 años desde la Sierra Maestra.

Por otra parte, comentó que Fidel siempre se opuso a toda acción tendiente al culto a la personalidad, razón por la cual, rechazó que su nombre lo llevaran calles, parques, escuelas u hospitales, así como también se negó a que se le erigieran monumentos o bustos, por eso “propondremos a la Asamblea General del Congreso, a que en su próximo periodo de sesiones quede plasmada la decisión de Fidel Castro”.

Subrayó también que Fidel, durante el tiempo que gobernó Cuba, tecnificó y modernizó al campo, creó y edificó escuelas, así como hospitales.

Luchó y logró porque Cuba se convirtiera en una potencia médica, por lo que con esta categoría se alcanzó el abatimiento de las muertes infantiles de manera considerable y las enfermedades en general en toda la población.

Antes, abordó la tribuna el general de división José Carrillo Gómez, presidente de la Asociación de ex Combatientes, quien dijo a Fidel que sus enseñanzas siempre estarán en cada uno de los cubanos. “Los ex combatientes seremos un destacamento que defenderá el socialismo”.

Carlos Rafael Miranda, presidente de Organizaciones Campesinas dijo “Fidel, tú no has muerto, sigues con nosotros, sigues estando junto con el pueblo, con los campesinos, con los estudiantes, con los maestros, con los obreros y con todos los cubanos.

“Fidel, recuerda que tú eres el país y por lo mismo, tienes el compromiso por siempre de mirar por el pueblo cubano”.

“Fidel, tú no has muerto, sólo te has multiplicado, por eso millones de gargantas y de corazones cubanos dicen: Yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel…”

También tomaron la palabra la dirigente nacional de las mujeres, el representante de los obreros y una dirigente universitaria, quienes coincidieron en señalar, que Fidel es el hombre que supo aprovechar su ejercicio gubernamental para bien del pueblo cubano, pues siempre en todo, por todo y para todo, siempre pensó en buscar el progreso y el bienestar para los cubanos, muy a pesar de los bloqueos que los Estados Unidos de Norteamérica mantuvieron en contra de este heroico pueblo.

La urna que contiene las cenizas del comandante en jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, serán depositadas hoy domingo por la mañana, en un acto privado, al que asistirán sus familiares y algunos de sus colaboradores más cercanos, en un sepulcro que estará cerca al mausoleo de José Martí y al de algunos de sus compañeros de lucha, integrantes del Ejército Rebelde, al de Máximo Gómez y al de Carlos Manuel Céspedes, Padre de la Patria, entre otros, en el Cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, “Cuna de la Revolución”.