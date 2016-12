Chabelo planea regresar a la TV

El actor, animador y comediante Xavier López Chabelo comentó que trabaja en su regreso a la televisión.

"Vamos a ver qué surge, haremos lo que me parezca mejor para regresar y estar otra vez en pantalla”, expresó a los medios en su paso por la alfombra roja de la primera función de “La Villa de Santa Claus”.

No me gusta decir que ando haciendo, hago lo que puedo y tengo capacidad para no quedar mal”, agregó.

Xavier, quien este mes cumple un año de haber concluido su programa En familia con Chabelo, mismo que se mantuvo en la pantalla chica desde 1967, señaló que en la actualidad disfruta del descanso.

“Bien, creo que ya me hacía falta una descansadita. Fueron muchos años de estar haciendo el programa cada semana así que ahora lo he tomado como días de descanso”.

"He tomado las cosas con calma, descansando y haciendo lo que normalmente no hacía, eso es lo que hago ahora”, indicó.

A pesar de la pausa, Xavier López continúa siendo El amigo de todos los niños, prueba de ello es que los pequeños asistentes al musical, al verlo comenzaron a gritarle “Chabelo” y a pedirle una foto.

"Vengo aquí porque es un proyecto de mi hijo y vengo a acompañarlo, pero no planeo participar en nada de esto”, explicó el actor, quien correspondió a cada niño que lo abrazó.

La Villa de Santa Claus es una obra musical de Xavier López Miranda que regresa a los escenarios luego de tres años de no producir. Tendrá una corta temporada del 3 al 23 de diciembre en el Foro Cultural Chapultepec.

Mario Sepúlveda, Eduardo Bravo, Denisse Aragón, Luis Gerardo Ayala, Enrique del Olmo, y más de 15 actores, forman parte del elenco.

"Les deseo muchas felicidades, que tengan una feliz Nochebuena, una mejor Navidad y que Dios los bendiga y que les traigan muchas cosas los Santos Reyes”, exclamó Xavier López.