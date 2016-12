Black Sabbath (Parte II)

Sabotage

Tras un breve receso, regresamos a tener rock en estas páginas de Diario 21 y retomamos la historia de Black Sabbath, situándonos en el año 1975, y más específicamente, en el 28 de julio de ese año, cuando la banda ingresó a los estudios de grabación para comenzar a editar su sexto álbum de estudio, al que terminarían nombrando Sabotage.

El disco solo tiene 8 temas grabados, entre los que destacaron canciones como Hole in the Sky, Symptom of hte Universe y The Thrill of It All. En algunas versiones posteriores a la original, se puede escuchar un tema escondido que es nombrado Blow on a jug y que está grabado con un volumen sumamente bajo y que en realidad no es una canción como tal, sino que es una mezcla de juego entre Ozzy y Bill.

Para esos tiempos, la alineación todavía estaba conformada por Tony Lommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward y Gerald Woodruffle.

La recepción crítica fue muy buena e incluso se escribió en la revista Rolling Stone que este disco era sin duda, el mejor desde Paranoid, y que posiblemente, pudiera ser el mejor de todos los discos que la banda publicó, sin embargo, algunos especialistas afirman que en este disco se puede comenzar a percibir que la química entre los integrantes ya comenzaba a verse deteriorada.

Los números de popularidad fueron buenos, aunque este fue el primer disco de la Black Sabbath que no logró convertirse en Disco Platino en la unión americana y solo fue certificado como Disco de Oro.

Con este nuevo material, Black Sabbath lanzó una extensa gira en conjunto con KISS, misma que tuvo un excelente arranque, pero que tuvo que ser dejada por un accidente en motocicleta del vocalista Ozzy. La disquera temió que las fechas que fueron canceladas frenaran el impulso del material discográfico, por lo que, para diciembre de ese año, la disquera publicó un disco de éxitos sin el consentimiento de la banda.

Technical Ecstasy

Con la intención de no dejar demasiado tiempo el disco de éxitos vivo en el mercado, la banda regresó rápidamente al estudio y comenzó la edición de su disco Technical Ecstasy. Las grabaciones correspondientes se realizaron en la ciudad de Miami, en los Criteria Studios.

El disco tiene una duración de 40 minutos, mismos que se suman a través de las 8 canciones que fueron incluidas, entre ellas, "Gypsy", "Dirty Women", "Rock 'n' Roll Doctor" y "All Moving Parts (Stand Still)"

La publicación oficial se hizo el 25 de septiembre de 1976 y la crítica se vio sumamente dividida. A algunos les gustó el sonido menos oscuro y la introducción de sintetizadores, mientras que otros lo vieron como una manera de falta de respeto hacia su propia música. Quienes no disfrutaron de la música que presentó la banda en esa ocasión afirmaban que con ese disco era fácil percibir que las cosas se estaban desplomando. Por ejemplo, la Allmusic decidió otorgarle únicamente 2 estrellas de 5 posibles.

En este álbum se escucha por primera vez la voz del baterista, quien interpreta algunas líneas en la canción It´s Alright.

A pesar de todo, la banda anunció su gira mundial, en la que tuvieron como teloneros para las fechas de Europa a la mismísima banda AC/DC. La gira completa duró cerca de 5 meses.

Adiós a Ozzy

Durante noviembre de 1977, la banda se encontraba ensayando para comenzar un nuevo disco, sin embargo, Osbourne decidió partir. Según sus declaraciones tras anunciar que dejaba a la banda, Ozzy hizo público su sentir, en el que dijo que los últimos materiales de la banda habían sido demasiado deprimentes para él pero que había decidido quedarse con sus compañeros para ver cuánto más podían sacarle a la disquera, además de toda la cerveza gratis que podía tomar formando parte de la agrupación.

Con la salida de Ozzy, la banda necesitaba un nuevo vocalista, por lo que recurrieron a Dave Walker, ex miembro de Savoy Brown. La llegada de Walker solo fue para poder realizar los ensayos y su única participación pública fue en una aparición en BBC.

Por su parte, Osbourne duró muy poco fuera de Black Sabbath, pues decidió comenzar un proyecto como solista, pero rápidamente se arrepintió y volvió con la banda, sin embargo, para ese entonces, la agrupación ya había avanzado algo con el nuevo disco y Ozzy se mostró renuente a cantar las canciones que tenían preparadas, lo que hizo que el proceso fuera difícil.

Never Say Die!

Finalmente, la banda ingresó al estudio de grabación prácticamente sin canciones, por lo que dedicaban las mañanas a escribir letras y a inventar sonidos que grababan durante las noches, algo que posteriormente Lemmi criticó, pues reflexionando después, cayó en la cuenta de que nunca tuvieron tiempo de pararse a pensar si lo que habían escrito o habían definido musicalmente realmente iba a funcionar o si realmente les gustaba el resultado final.

El proceso fue tardado y de hecho tuvieron que pasar 5 meses en los estudios canadienses de Toronto en el que grabaron el octavo disco de estudio, miso que fue nombrado Never say Die!

La publicación se dio en Estados Unidos el 28 de septiembre de 1978, mientras que en el Reino Unido se dio el 1 de octubre del mismo año. Las críticas fueron malas y las ventas no fueron distintas, de hecho, su disco tuvo su peor posición hasta ese entonces, parte del fracaso se debió a que por aquel entonces, la escena musical la lideraban bandas del estilo de AC/DC o Judas Priest, y bandas como Deep Purple, Led Zeppelin y la propia Black Sabbath comenzaban a ser desfazadas. Aunado a todo eso, las relaciones estaban deterioradas al interior de la agrupación.

El arte del disco estuvo a cargo de la casa de diseño gráfico Hipgnosis y en la portada se muestran a dos pilotos de combate frente a un avión.

Para esas fechas, la banda estaba celebrando su aniversario número 10, razón por la que se anunció una gira que comenzó en mayo del 78 y concluyó en diciembre del mismo año. La banda que abrió la mayoría de aquellos conciertos fue Van Halen, misma que ese año acababa de lanzar su disco debut y que venía con gran impulso. De hecho, muchos comentarios decían que la banda principal podía ser Van Halen y esas presentaciones hicieron que muchos fueran a los conciertos de Black Sabbath con la intención de ver a Van Halen. Años después, los miembros de Black Sabbath reconocieron que Van Halen fue mejor que ellos en los escenarios y que esas actuaciones hacían pensar que se volverían una gran banda de rock, como finalmente lo hicieron.

Al poco tiempo, Ozzy fue despedido de Black Sabbath y los discos posteriores fueron grabados con diferentes vocalistas. Las principales razones fueron que la banda tenía una gran presión por parte de la disquera por lanzar material nuevo y mejorar sus números. Ozzy era incapaz de crear ideas debido a que él, y toda la banda en general, tenían las mentes intoxicadas con drogas y alcohol. Lemmi fue quien tomó la decisión de despedir a Osbourne, pero el elegido para darle la noticia fue War, pues era el mejor amigo del vocalista en la banda.

El elegido para sustituir a Ozzy Osbourne fue Ronnie James Dio, quien fuera el vocalista de Rainbow. Dio llegó en junio de 1979 a la banda y se comenzaron a preparar ensayos para que Dio aprendiera los tonos de las antiguas canciones y para comenzar los ensayos de un nuevo disco. Por su parte, Ozzy continuó su camino como solista, aunque involucró al guitarrista Randy Rhoads, al baterista Lee Kerslake y al bajista Bob Daisley. A pesar de eso, a la agrupación se le llamó Ozzy Osbourne y jugaban un rol entre solista y banda.

Never Say Die! fue el último disco que Black Sabbath publicó durante la década de los 70´s.