Inician niños consumo de drogas a los 10 años

Chilpancingo, Gro., Diciembre 3.- En los últimos años se ha incrementado el consumo de drogas prohibidas y, al mismo tiempo, ha disminuido la edad de quienes las utilizan, debido a la “tolerancia de la misma sociedad”, confirmaron autoridades del Centro de Integración Juvenil (CIJ), quienes advirtieron que en Guerrero hay casos de niños de diez años que ya consumen cocaína, marihuana, solventes o metanfetaminas.

De manera conjunta, María Cecilia Lara Aparicio, directora del CIJ en Chilpancingo y el químico Isacc Ibáñez Cortés, dieron a conocer que el próximo 7 de diciembre se desarrollará el 18 Congreso Internacional sobre Adicciones, en el puerto de Acapulco.

Dicho evento, dijeron que es importante, por el problema que representa el hecho de que cada vez se baje más la edad en que los menores comienzan a consumir drogas.

En el Congreso se hablará sobre la necesidad de mantener un trabajo continuo de manera preventiva, así como de cuidar el aspecto de derechos humanos en el terreno del tratamiento.

El Congreso estará presidido por el titular de la Secretaría de Salud en el país, José Narro Robles, así como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos.

También estará un representante de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, representantes de la Organización Panamericana de la Salud y diferentes organismos interesados en el tema.

Este tipo de actividades son importantes, porque de acuerdo con los promotores del Congreso, cada vez es más grande la tolerancia de la sociedad ante el consumo de drogas entre la población juvenil, lo que provoca que disminuya de manera importante la edad en que los menores inicien en el consumo.

Esa tolerancia, provoca también que muchos de los menores que están consumiendo alguna sustancia ilegal no se acerquen a los CIJ para recibir el tratamiento correspondiente.

Isacc Ibáñez, señala que hay cuatro encuestas con las que se ha medido lo relacionado con el consumo de drogas ilegales entre los menores de edad, la tendencia siempre ha sido hacia la disminución, situación que preocupa.

En la encuesta más reciente, que se realizó en 2014, la población que se tomó como referencia fue de los 9 a los 17 años, en los resultados se obtuvo el dato de que el 14.9 por ciento de dicho segmento de la población adolescente refirió haber consumido droga alguna vez en su vida.

Eso implica que hay por lo menos 17 mil adolescentes en Guerrero que tienen un problema de consumo de drogas, teniendo en cuenta que a nivel estatal se tiene una población superior a los 400 mil adolescentes.

Lo anterior, sin tomar en cuenta cuantos adolescentes ya consumen alcohol y tabaco.

La edad en la que se comienza con el consumo es de diez años, situación que también debe representar una voz de alerta para la sociedad y sus autoridades.

En estos momentos, Guerrero está en la posición número 18 en cuanto al consumo de drogas ilegales a nivel nacional.

Cuestionados sobre el debate nacional y estatal sobre la posible legalización de la amapola y mariguana con fines medicinales, Ibáñez dijo que representa un gran avance, pero indicó que la visión de la Secretaría de Salud sigue siendo en el sentido de que cualquier sustancia de esa naturaleza causa problemas irreversibles a la salud del ser humano.

Legal o no, agregó, “la mariguana no deja de ser droga que causa efectos negativos a la salud. Es necesario señalar que independientemente del rumbo que tome la legalización o no, las drogas minan la voluntad de la personas, causan muertes y daños cerebrales”.