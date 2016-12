David Zepeda cantará banda

El galán de novelas incursionará en el género grupero, así lo reveló en entrevista:

“Pues no sé si con todo el power como tal, pero sí con ese ritmo que tiene esa música en baladas, por supuesto que sí”.

Este repentino cambio de género se debe a que el también actor será el protagónico de la nueva telenovela de Rosy Ocampo llamada “La doble vida de Estela Carrillo”, por lo que en la novela interpretará dos temas con banda, “En este caso estamos con Horacio Palencia que es un gran cantautor y es un género que de alguna manera me gusta muchísimo soy del Norte y crecí con esta música, mi abuelo desde las seis de la mañana que se levantaba ponía este tipo de canciones que tienen mucha vida, que tiene mucho sentimiento”.

A pesar de que David ha sufrido fuertes críticas por su desempeño como cantante no teme lo que dirán ahora que cantara con banda, “Yo estoy entrando a este género como un personaje de la mano con las características y de la mano de los expertos del regional mexicano, no me da miedo para nada, finalmente es un tema que no es ajeno a mí, soy mexicano, soy norteño y conozco perfectamente ese género, desde “El gallo de oro”, Valentin Elizalde, Lorenzo de Monteclaro, Los Tigres del Norte; desde chiquito yo he crecido con esa música entonces para nada es ajeno a mi”.

Así que David seguirá combinando su carrera como actor y cantante, además de que es muy seguro que incluya temas gruperos en su próximo disco, “seguramente sí, habrá que ver”.