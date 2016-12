Realizarán 1ra. Expo Feria de Artesanías en Huitzuco

El presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López y el regidor de la Comisión de Comercio, Francisco Martínez Ortiz llevarán a cabo del 9 al 10 de diciembre la 1era Expo Feria de Artesanías, Vino y Mezcal, que se inicia con un pendón por las calles, con la finalidad de promover los productos artesanales y la cultura de las comunidades huitzuquenses.

El regidor de la Comisión de Comercio, Francisco Martínez Ortiz, dijo que la Expo Feria Artesanal tiene propósitos claros de ayudar a todos los artesanos a la comercialización de sus productos y para que estos se conozcan en los diferentes lugares, no sólo para adornar espacios, sino para ser utilizados en la gastronomía regional.

Explicó que en el evento participaran los artesanos de por lo menos 15 comunidades y los productores de vinos y mezcal artesanal y demás productos que pueden ser utilizados para la preparación de alimentos típicos.

“Los artesanos muchas veces producen y no dan a conocer todo lo que elaboran por muchas circunstancias, y a veces por el simple hecho de no tener los medios para trasladarse de un lugar a otro y la falta de apoyo hace que no puedan dar a conocer sus productos”.

Aseguró que el presidente municipal, José Luis Ávila López está brindando los apoyos necesarios para que la gente acuda a esta Expo Feria Artesanal, no solo de la cabecera municipal, sino de los municipios vecinos, y a disfrutar del pendón que realizaran con danzas autóctonas y originarias de los municipios de Chilapa, Teloloapan y de municipios vecinos para revivir el arte y la cultura que hoy en día registran una marginación.