Llama Salud municipal a población a extremar precauciones ante frío

Iguala, Gro. Diciembre 3.- El secretario de Salud del Ayuntamiento de Iguala, Mario Delgado Castañeda, llamó a la ciudadanía igualteca a atender todas las recomendaciones en materia de salud para evitar enfermedades respiratorias en esta época invernal, provocadas por los resfriados que generen las ondas gélidas.

En entrevista, Delgado Castañeda dijo que la dependencia a su cargo está llevando acciones coordinadas con la Secretaría de Salud, quienes están pidiéndole a la gente que cuide y proteja a los niños y a los adultos mayores, además de que consuman alimentos ricos en vitaminas A y B, además de los cítricos que tienen la vitamina C que previene las enfermedades de tipo respiratoria.

Entre otras cosas –dijo Delgado Castañeda-, también recomienda extremar sus medidas de higiene al momento de preparar sus alimentos, mantener limpias sus casas, y en casos de estornudar o toser cuidar que no se expandan los virus.

Señaló que cada año existen enfermedades respiratorias y por esa situación, “estamos concientizando a la gente, que los niños y los adultos deben estar bien abrigados en estas épocas para evitar que registren enfermedades, que se les puedan complicar”.

“Le estamos pidiendo a la gente que en casos de que haya registros de enfermos, acudan inmediatamente a los centros de salud, de manera que se atiendan y no tengan complicaciones en su salud. Lo que queremos es de que haya menos casos de enfermos por la temporada invernal, cuyas enfermedades más comunes están la gripe, resfriado común, influenza, padecimientos en las anginas, bronquitis y pulmonía, entre otras”, concluyó.