Patrulla de papel

* Lecturas para un sábado. Cuando un diputado local estorba

La semana que se fue tuvo como “tema de picaresca política” la imagen de varios daguerrotipos de un diputado acompañado de su joven esposa y detrás de ellos la iglesia de un pueblo. Ahora, de esa serie de fotografías se detallaban pies de foto que iban de lo ridículo a lo perverso -el diputado de Movimiento Ciudadano se fue a casar a la distante isla de Grecia (Santorini) y además se hizo acompañar de numerosa (sic) familia- y aunque en ninguna de las fotografías se aprecia comitiva alguna pues nada, la orden era hacer viral ese tiquis.

Ricardo, al fin abogado y legislador inmediatamente se enganchó al tema y respondió mostrando fotografías de su boda civil y en esa aparecían los testigos de ambos contrayentes, boda concretada en Acapulco y algo muy importante, en un video Mejía expone su lectura acerca de aquellos que él estima pueden ser los promotores de todo ese revuelo basado en un viaje de la pareja (Mejía Berdeja y esposa) al mar Egeo.

No lo sé de cierto, estimó que lo que Ricardo Mejía quiso decir (saludos al maestro Rubén Aguilar) fue que desde alguna oficina del Ayuntamiento de Acapulco hubo quien movió las fotografías (que ahora pensamos fueron colocadas en Facebook por la consorte) y a esas le inventaron una historia. ¡El diputado Mejía Berdeja se fue a casar hasta una isla de la República Helénica (acá conocida como Grecia) y por ello gastó mucho dinero...etc, etc.

Más, ya revisada esa pícara y mal intencionada historia acá, en nuestra mesa de trabajo estamos absolutamente convencidos que la historia que le champan a esas imágenes es absolutamente falsa... Explicó, pero antes doy un contexto.

Ricardo Mejía Berdeja, hoy presidente de la Comisión de Seguridad Pública y miembro de la famosa “bancada boutique” del Congreso de Guerrero, bancada compuesta por legisladores de -Movimiento Ciudadano-, puso en dos ocaciones la iniciativa de -LEGALIZACIÓN de los opiaseos (amapola) y en ese mismo escenario (legislatura local) el mismo Ricardo colocó una iniciativa que afecta las políticas de Seguridad Pública, pero lo más interesante, Mejía Berdeja ha estado señalando yerros y fracturas del gobierno del alcalde de Acapulco, Evodio Velazquez Aguirre. Más ¿por qué aseguro que la cacaraqueda boda en la Isla Griega fue sólo imaginada por los adversarios del diputado de MC?... Pues por la sencilla razón de que ni la ahora esposa ni el legislador profesan la religión “Cristiana Ortodoxa” y obvio que por ello no se casaron en esa isla por la ceremonia de la religión de la que en México encabeza el querido padre Chedraui.

Lo cierto es que los adversarios del diputado Berdeja hicieron uso del viejo y conocido refrán “¡difama que algo quedará!”

Último patrullaje.- Hoy mutó la plataforma de SEGURIDAD INTERIOR de Guerrero, el mando de la IX REGIÓN Militar cambió, lo mismo sucedió en la 35 Zona Militar, para los entendidos en el tema de la SEGURIDAD eso es indicador de una nueva fase en la búsqueda de la anhelada paz, ahora sólo está por ver si el gobierno del estado y de los municipios se ponen las pilas y hacen lo que les toca.

Balazo al aire.- ¿A quién incomoda el diputado Mejía?

Greguería.- Luego de leer los periódicos los Dioses del Olimpo expresan con carcajadas asombro...

OXIMORON.- Casado por cazadores.

Haiku.- Ya te percibo invierno,

tu tierno y frío abrazo

me besó también la mano.