Pediatrucos... y algó más

* PICADURAS DE ALACRÁN - DON CHIMINO

PICADURA DE ALACRÁN.- Los alacranes son unos de los animales terrestres más antiguos que se conocen, datan desde hace aproximadamente 360 millones de años. Su capacidad de adaptación a los diferentes ecosistemas les ha permitido sobrevivir hasta la fecha sin presentar formas estructurales nuevas. Hay diferentes especies de alacranes, su picadura puede producir desde problemas locales, en el sitio de la picadura hasta síntomas generalizados, una verdadera intoxicación con su veneno que puede ser sumamente grave y ocasionalmente, producir la muerte si no es manejado el problema debidamente. Las picaduras son más frecuentes en mayo, junio, septiembre y octubre pero puede presentarse en cualquier época del año, los estados de la República donde más casos por picadura de alacrán se presentan son Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Una vez que pica, el veneno del alacrán puede diseminarse por todo el cuerpo en unos 5 a 7 minutos. Si un alacrán pica al mismo tiempo a dos personas, el veneno sólo será inoculado el primero que le pique, la segunda picadura ya no lleva veneno. A las personas a las cuales ya les picó un alacrán, pueden producir anticuerpos o defensas y quedar vacunados de manera natural contra otras picaduras posteriores. El veneno por la picadura de alacrán afecta al sistema nervioso central (nervios periféricos) y al autónomo, alterando el funcionamiento de las células del cuerpo, generando arritmias cardiacas, convulsiones, edema pulmonar. Después de la picadura hay dolor muchas veces intenso, hormigueo o entumecimiento en el sitio de la picadura, sensación de cuerpo extraño en la garganta, babeo, comezón de la nariz, movimientos horizontales involuntarios de los ojos, fiebre, puede haber hipertensión arterial que puede llevar a una insuficiencia cardiaca. Toda persona que es picado por un alacrán, necesita atención y vigilancia oportuna, por lo menos durante 2 horas. Debido a que el 80% de quienes fallecen por picadura de alacrán son niños menores de 5 años, estos niños ameritan mayor atención. En cuanto al tratamiento, está comprobado que el uso de antihistamínicos y esteroides no tienen indicación, que el uso del antídoto o suero antialacrán es indispensable en todos los niños menores de 5 años, tengan o no tengan síntomas de intoxicación por picadura de alacrán, así mismo se aplicará a toda persona que tenga síntomas no importa su edad. Para un mejor resultado, lo ideal es aplicar el suero antialacrán intravenoso, es mejor que intramuscular. Pueden aplicarse hasta 3 o 4 sueros, no importa la edad sino los síntomas que presente. A diferencia de los sueros empleados hace años, los sueros antialacrán actuales son muy seguros y es sumamente raro que haya reacciones alérgicas por dicho suero. Cuando un alacrán pica, de inmediato debe aplicarse hielo en el sitio de la picadura y un torniquete no muy apretado que se aflojará de manera intermitente, mientras se recurre a un hospital para la atención del picado de alacrán. Lo más importante tratándose de picaduras de alacrán, es, evitarlos. Sacuda su ropa antes de ponérsela, así mismo los zapatos, no pegar las cunas o camas a la pared, tener limpia la casa y ocasionalmente, usar insecticidas.

DON CHIMINO.- Ora apenas no tarda me jallé a un amigo mío que ya que a que no lo miraba. Lo reconocí por su voz porque la tiene bien cabrona, como locutor de radio FM, como si anduviera siempre ronco. Taba yo en una tienda que les mientan de conveniencia, una otsso de tantas que ya onde quera hay en mi ciudá, como si jueran hongos. Al amigo ese ende que tábamos en la secundaria le dicemos Pacorro, él iba en la nopturna pero sus apases vivían cercas de onde vivía mi agüelito y cuando lo visitábamos a mi agüe casi siempre andaba en la calle juegando a las canicas o al trompo, era re vago y casi nadien le ganaba. Pacorro taba pagando lo que había mercado con puras monedas de a 50 centavos y de a peso, la cajera que taba atendiendo le dijo que se apurara porque había hartas gentes esperando. Había mercado una botella de plástico, media gordita, como de a litro, con etiqueta, tapa y una agarradera de color amarillo y decía “Tonayán”, llevaba tambor 2 sobrecitos de ese polvo tang que asegún sé es pura química. Yo casi nunca voy a esas tiendas porque venden puras juzguerías pero se jodió el clable de mi celular y el mero original ta carísimo, ahí merqué uno chafa, ya qué. Pacorro pagó, y sin voltiar a ver a nadien, se salió para afuera, traiba una camisa deshilachada, sus pantalones guangos, sucios, como él, que traiba la barba crecida y los pelos enmarañados y largos como si trajiera en la cabeza un nido de ratas; por su voz, yo taba seguro que él era mero. Cuando salí, lo alcancé a ver que pasó a una purificadora a onde ´bía dejado una de esas garrafitas como de 3 litros de agua y se jué como rumbo al centro, que lo sigo y, llegando al atrio de la Iglesia, miré que se sentó áhi, tonces, que me le acerco y que le digo, “¡hola Pacorro! ¿Te acuerdas de mi?, Soy Chimino!”, apenas alevantó su cara, me arriendó a ver y ni me peló. Y que le digo: ¡Soy yo! Ustedes vivían cercas de su casa de mi agüe, ¿a poco ya no me conoces?” Sin ni tan siquiera voltiar a verme de nuez, destapó su garrafa de agua, que le vacea agua a una botella de refresco que traiba vacía, que destapa su botella de tapa amarilla, que la voltea boca a boca con su garrafita y áhi la dejó hasta que ya no tenía ni gota y su garrafita casi se volvió a llenar con esa cosa. Que abre sus sobrecitos del polvo, según mire, era sabor piña, que los vacéa ambos dos sobres adentro de la garrafita, que la tapa y que la pone de cabeza, de lado, de otro lado y asina, hasta que quedó todo eso revuelto y se miraba como si juera jugo de piña. Que saca un vaso no sé ni de donde, que le sirve de esa cosa que preparó y por fin habló: “¿Quieres?”, me dijo. Híjoles, la verdá me dio pena decirle que no y, aguantándome el asco, que le doy un trago a eso y, la verdá, no sabía mal, que le regreso el vaso y que me dice, “es tuyo, orita voy por otro, espérame tantito”, que se para, que atraviesa la calle, que va a la esquina del zócalo onde hay un tinaco a onde las gentes tiran su basura y que regresa con otro vaso. Que lo enjagua con su agua y que se sirve de su garrafita. “Siéntate Chimino, qué platicas, te ves bien, yo, ya ves, estoy hecho una piltrafa” Que me siento áhi en el atrio, que me le quedo mirando, taba muy flaco, él que jue casi siempre rollicito se miraba muy traquetiado, taba tan tilico que sus cachetes se le miraban como chupados. Que se empina de tún tún su vaso, que se vuelve a servir, que se lo vuelve a empinar y que se vuelve a servir otro y que me dice: “ya, me chingo dos vasitos para entablarme, ya después, me la llevo pian pianito y esta botella me dura hasta la noche hasta que me gana el sueño” Yo, me tomé el vaso de esa cosa y que le digo, sírveme otra y patícame, ¿qué ha sido de tu vida? Entonces, se soltó a paticarme, que se ´bía ido a la ciudá de México, que allá taba trabajando en un negocio en donde arreglaban lavadoras y refrigeradores y que una vez por error, le llegó un mensaje a su celular en el Waschat que traiba caritas (me dijo) de “mano saludando, cara con los ojos en forma de corazón, cara soplando beso, cara sonriente con los ojos entrecerrados, corazón rojo latiendo y un texto que decía te amo” Y siguió “Yo, me saqué de onda pues la noche anterior, mi novia me había cortado, la muy jija conoció a otro güey que tenía buen varo y me mandó a freír espárragos, entonces, que contesto el mensaje y que le pongo, ¿quién eres? Y que contesta, “mil disculpas, mensaje equivocado” Que agarro, que la pongo como mi contacto y que veo que aparecía en su foto de perfil la imagen de una chava con una mirada que sentí como que me flechó. Que le escribo, no te preocupes, suele pasarnos y, oye, qué bonitos ojos tienes y qué suertudo al que le mandas esas caritas tan bonitas, se ve que de verdad lo amas. Yo veía que estaba en línea, veía que me estaba escribiendo pero como que se arrepentía y no mandaba ningún mensaje. A otro día, a la hora de mi almuerzo, veía si estaba en línea y le escribía ¡hola!, ¿cómo estás?, otra vez, veía que estaba escribiendo, pero vuelta a arrepentirse, así, diario toda la semana, hasta que un día me contestó, me dijo que se llamaba Lety, que ese día que se equivocó al mandarme mensaje, pensó que era el nuevo número de su novio y que 2 días después, habían tronado con él porque lo encontró besándose con su mejor amiga de ella. Lety y yo, desde ese día nos hicimos amigos, chateábamos diario, yo le dije lo que me había pasado con mi ex y quedamos de vernos en una estación del Metro, pero hasta que lleváramos un mes de tratarnos. Cada día, esperaba la hora del almuerzo para escribirle y las caritas que alguna vez le mandó a su novio, ahora eran para mi y yo le mandaba la carita de dando un beso con los ojos entre cerrados, cara de cabeza y desde luego la cara soplando beso y la de los ojos en forma de corazón. Un día que regresaba a mi casa, unos bueyes me dieron baje, me quitaron mi mochila y aunque mi celular era chafa, los hijos de su.. me lo quitaron, me quise defender pero me pusieron una madriza de aquellas. Créeme que no me dolieron los fregadazos que me dieron, no, mi mayor dolor fue que perdí todos mis contactos y por no poder comprobar que era mi número el que tenía, lo perdí y ya nunca más me pude comunicar con ella. Desde entonces, lo único que me consuela es andar tomado, así se me olvida porque me doy de topes por no haber anotado, por lo menos, su número en cualquier papel, me confié y por más que les rogué en el centro de atención a clientes, no me quisieron regresar mi número” ¡Uta males! ¡Qué mala pata la del Pacorro! Ese día, le fui a comprar una torta y un atole, le dejé un billete de a 100 varos, me despedí de él y a los 2 días que lo fui a buscar, ya no lo encontré. Otro indigente que andaba por áhi, me dijo que se ´bía regresado a la Ciudá de México. Adivinar.