* Acoso sexual, emocional y laboral

“Desde hace seis años soy Asistente de Dirección de la Clínica Hospital ISSSTE, de Iguala de la Independencia, Guerrero. Estoy a punto de perder mi trabajo por atreverme a denunciar legalmente, ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, el ACOSO SEXUAL del que soy víctima por parte de mi Director, el Dr. Raúl Arturo Guzmán García y a quien hago responsable de lo que pueda sucedernos a mi familia y a mí.

Ahora entiendo por qué hay tantas mujeres que prefieren quedarse calladas.

¡Basta ya de tanto abuso del poder!”

Es un texto que encontré en el face de la Dra. Ma. Guadalupe Torres López a quien conozco, porque la he tratado en las oficinas de esa institución donde, a decir verdad, además de la Dra. Torres, hay mucha gente talentosa y sobre todo de gran calidad humana. Les podría nombrar a los que he tratado y ocuparía casi toda la columna; aunque, también, a decir verdad: no faltan los intolerantes y los de poca calidad humana, que son casi siempre los de menos nivel en los puestos.

Pero mencionar, por ejemplo: a quienes atienden en Archivo, en Laboratorio, en Relaciones Públicas y en Farmacia, como botones de las muestras que necesitaría mencionar, agregando a los doctores: Arano, Bandera, Gómez, Mendoza, Yáñez, Vargas, Romero, Varona, Jaramillo, Sáenz, Salgado, Ortiz, y algunas enfermeras, así como personal de otras áreas, de quienes no conozco sus nombres, pero que se unen a este grupo de gente que realmente ama su trabajo y lo desarrolla con amabilidad, responsabilidad y respeto, sólo para decir que hay una manzana podrida, pero que aún hay esperanza de que esto cambie.

Es decir, ateniéndonos a la publicación de la Dra. Torres, además de una entrevista que escuché, le hicieron en la radio, en la que denuncia los hechos delictivos de acoso sexual y laboral en su contra, por parte de la persona mencionada, quien funge como director de este hospital, nos lleva a reflexionar sobre los procedimientos para elegir a la cabeza de una institución; además, por supuesto, de las relaciones que haya logrado establecer para acceder a este cargo tan alto, nos preguntamos: ¿Qué otros méritos tendrá?

Es que, si está de acuerdo conmigo, escuchar y conocer de este tipo de actos que denigran a la persona que los sufre, pero más a quien los comete, en estos días del primer quinto de este, aún, nuevo siglo, es infinitamente vergonzoso por la falta de los valores que evidencian a quien ahora es acusado por la doctora.

Qué bueno que no se queda callada y qué bueno que denuncia para que se castigue con el máximo peso de la ley al director y se le restituya en su empleo y en su cargo a la MUJER que se atreve, que no se amedrenta, que sabe que no es posible seguir soportando este flagelo que es la violencia contra la mujer.

Y qué bueno que las mujeres se unan; pero, también, los que somos conscientes de lo injusto de esta situación, tenemos que levantar el puño para que no siga creciendo en ofensas y en daños hacia quienes, con el riesgo de perder el empleo, deciden denunciar y acusar a quien las agrede.

Afortunadamente, la doctora no está sola. Estoy seguro de que tiene el apoyo de sus compañeros y compañeras que la conocen y la apoyarán hasta las últimas consecuencias.

Como muestra de esa solidaridad, amistad y compañerismo, han comenzado ya las muestras de respaldo para que la doctora siga en su lucha hasta obtener la mejor respuesta que deben dar las autoridades.

“¡Porque somos Mujeres y Nuestra VOZ no debe ser CENSURADA, APOYO TOTAL AMIGA Ma. Guadalupe Torres López!

¡Tu trabajo te respalda! ¡Ánimo, siempre te has preocupado por realizar tu trabajo adecuadamente, a cuántos derechohabientes no has apoyado para que sus trámites lleven mayor agilidad, hasta a los mismos compañeros! Pregunto: ¿Trabajar es Delito? ¿Trabajar horas extras es Delito? ¡Delito es el que seas acosada! ¡Ya BASTA de tanta impunidad! ¡Ya BASTA, de que no exista apoyo a la Equidad de GÉNERO.” (Caren Lng)

Sólo es uno de los muchos comentarios de apoyo a la Dra. Torres que encontré en su publicación.

La conclusión es sencilla: si el acosador ha cometido un delito, debe ser castigado conforme a la ley, y anular la decisión de cesarla, para que regrese a su trabajo con todos sus derechos. Ella, además de ser excelente persona, es una madre de familia responsable, me consta; por lo que el daño emocional impacta, definitivamente, también en su familia.