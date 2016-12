El David de la historia

Los jóvenes de los años 60's que vivimos la extraordinaria experiencia que las noticias de la gesta heroica de Fidel, Raúl, Camilo Cienfuegos, Che Guevara y otros luchadores en contra de la dictadura de Fulgencio Batista y su derrota en 1959, nos traían los medios, podemos afirmar que somos afortunados por ser espectadores de primera línea y nos identificamos con sus ideales.

El imperialismo norteamericano invadió a Cuba en Playa Girón y hasta Lázaro Cárdenas, ex presidente de México, se dispuso a viajar a Cuba para defenderla, el gobierno se lo impidió.

Cuba era un burdel gigante para los gringos. Dominaban su economía los latifundios cañeros, mismos que fueron expropiados. El cubano vivía en la miseria. E.U. y Cuba rompieron relaciones, más el imperio se obstinó en doblegar a los revolucionarios estableciendo un criminal bloqueo comercial y guerra económica que están vigentes hasta nuestros días. Por ello buscó el apoyo de la Unión Soviética y declaró a su gobierno marxista leninista.

Fidel, sobrevivió a más de 600 atentados contra su vida orquestados por la CIA y a once presidentes de E.U., mismos que no lograron doblegarlo. Todos los presidentes yanquis contribuyeron, con su hostilidad, a que la popularidad de Fidel aumentara. Con todo eso, Fidel tuvo grandes logros que se le reconocen mundialmente. Liberó a un pueblo hambriento y sobajado por los intereses criollos y yanquis. En un año abatió el analfabetismo en Cuba. Disminuyó la mortalidad infantil de 42% a 2%. No se padece desnutrición infantil.

De su Facultad de Medicina han egresado más de 130 mil médicos y mil 500 cada año son extranjeros. En Cuba se estableció un sistema de atención médica de reconocimiento mundial; hay un médico por cada 130 habitantes. La escolarización es del 100% en niños y jóvenes. Elevó el nivel de vida del cubano a 79 años.

Hizo de Cuba un referente de las luchas emancipadoras de América Latina y África. Con el apoyo de Cuba se logró la independencia de Angola e incidió en el fin del apartheid en Sudáfrica y el excarcelamiento, después de 30 años de reclusión, de Nelson Mandela.

Aprendiendo la lección de Madero en México, mandó al paredón a la cúpula militar que sirvió a Batista. Así también a quienes consideró traidores a la Revolución dado el estado de excepción en que mantuvo al gobierno cubano el acoso yanqui.

Con todo lo asentado es de señalar que el error de Fidel, si así se le puede llamar, es haberse perpetuado en el poder y haberse convertido en el dictador que la megalomanía en todo ser humano produce el poder y el anhelo de cumplir con sus ideales. El imperialismo no se lo permitió para evitarse ejemplos ante el concierto de naciones latinoamericanas.

Se le juzga con los ojos de los tiempos actuales en que ya no existe la Unión Soviética y el entorno mundial de la Guerra Fría de aquélla época y las circunstancias existentes. Es torpeza política compararlo con Mandela. Ambos son incomparables en su respectiva época y circunstancia.

Estados Unidos, después de 57 años de acoso, no ha quitado el dedo del renglón para la revancha, con Trump a la cabeza.

Humilló al país más rico y poderoso del mundo. Nunca se lo perdonarán. Fidel desde 1959 aseguró un lugar en la Historia Universal.