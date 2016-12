Punto de vista...

* Los cambios de gabinete

Hay quienes sostienen que los cambios en un gabinete hablan de un gobierno inestable, otros que el procedimiento es un asunto para establecer nuevos caminos y estabilidad gubernamental. Lo cierto es que los ajustes de gabinete sólo reflejan una cosa: Los aciertos y desaciertos.

A su llegada a la administración, Herón Delgado Castañeda hizo el anuncio de hacer cambios en su gabinete hasta el mes de enero, sin embargo, sorprendió que la gente clave del alcalde con licencia y senador de la República, Esteban Albarrán Mendoza, dejaran los espacios de confianza conferidas por quien ganó las elecciones para ser gobierno hasta el 2018.

Las comparecencias ante el pleno del Cabildo fue un pretexto para que se justificara la salida de la gente de confianza de Albarrán Mendoza. El ingeniero Ignacio Pérez Niño, quien fungió hasta el viernes de la semana pasada como secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se separó del cargo con los directores de Desarrollo Urbano y Adquisiciones.

El presidente municipal Herón Delgado Castañeda y los regidores no esperaban esa determinación. Eso fue suficiente los ediles se reunieran a puerta cerrada en el inicio de semana y acordaran darle la oportunidad en ese espacio a Raquel Flores Muñoz, quien en primera instancia pidió la asesoría de Pérez Niño para saber por dónde empieza a trabajar. La salida del Oficial Mayor, Juan Manuel Martínez Carreón también fue inesperada y la sustituta Graciela Díaz Lara, trabajó en el Sector Salud, CAPAMI y ahora en uno de los cargos de mayor confianza.

Los síndicos y los regidores del Ayuntamiento de Iguala –priistas, perredistas, verde ecologistas y de morena- le han encontrado el modo al juego. Los llaman a comparecer a los funcionarios de primer nivel y por una aparente observación emanada por los ediles, los renuncian. Los cambios de gabinete son interesantes y por lo tanto los que están en el poder deben cuidar que los nuevos funcionarios que lleguen sean gente de bien.

Las acciones, observaciones y sugerencias pareciera que emanan de “líneas” de la primera autoridad. Sin embargo, no es así, porque los ediles son autónomos y pensantes, al menos así se lo hacen creer al pueblo y una sugerencia suya basta para que el alcalde tome alguna determinación sobre determinado funcionario.

En el ajuste de gabinete todo gira mediante una estrategia. El presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda es muy cuidadoso, jamás se va atrever a hacer suya alguna determinación, porque todo lo hace con el aval del Cabildo, al menos así se ve y así se cree. Eso es muy importante, porque sale siempre junto a los síndicos y regidores.

La realización de los cambios de gabinete no son malos para un gobierno, sino por el contrario se establecen nuevos bríos, porque si se trata de corregir el rumbo y hacer eficiente al gobierno se debe poner atención donde se registran fallas.

Lo que sí es cierto es de que existen fallas que no se corrigen con el relevo de personas, sino con el cambio de actitud y un buen cambio salta a la vista ante todos y un mal cambio deja secuelas a veces insuperables, máxime cuando provienen de los asesores inexpertos, lo cual le genera al gobierno una flaqueza administrativa, aunque claro está, que Herón Delgado es una persona que le gusta el trabajo, que quiere que todo gire en un solo punto: El desarrollo de Iguala.

Luego entonces, los secretarios, directores y jefes de departamento del Ayuntamiento deben ponerse las pilas, de lo contrario, una aparente observación de los ediles genera una consecuencia: La baja. En fin es un simple punto de vista.