Un día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1952 nació el cantante mexicano, Alex Lora.

José Alejandro Lora Serna nació en la ciudad de Puebla y ha hecho carrera como músico de la banda de rock El Tri, misma que ha tenido bastante éxito.

El éxito de Lora se lo debe al agrado que su música coloquial ha tenido con el público popular. Pero la historia de su banda se remonta a la agrupación que en su momento conformó con Carlos Hauptvvogel, llamada Three Souls in my Mind y que tocaba al mismo estilo que lo hace El Tri en la actualidad pero en inglés. Aquella agrupación fue formada en 1968 y para 1984, Carlos y Alex decidieron tomar caminos diferentes, sin embargo, los derechos del nombre se los quedó Carlos, razón por la cual, Alex decidió formar una nueva banda a la que nombró El Tri, nombre que era usado para referirse de manera corta a Three Souls in my Mind.

El éxito ha acompañado a Alex desde entonces, siendo una de las bandas de rock con mayor número de años en el activo y con un repertorio bastante amplio.

Para celebrar los primeros 30 años de carrera artístico, se celebraron una serie de conciertos en el Auditorio Nacional.

La influencia de Alex y su música llena de crítica social y política hicieron que el alcance fuera más allá de las fronteras de México, al grado de que en la ciudad de Los Ángeles en California, se develara una estatua con su imagen en el año 2005.

En el repertorio del Tri existen más de 20 álbumes de estudio, sin embargo, con Three Souls in my Mind, con Lora aun en esa alineación, existen 12 discos de estudio.

La actividad musical de Alex como profesional comenzó en 1968 y desde entonces, se ha mantenido en el activo. En la actualidad, el rockero mexicano tiene 63 años de edad y sigue anunciando en sus conciertos su célebre frase “mamá, prende la grabadora que estoy en la televisión”, además de gritar siempre “Que viva el rock n´ roll”.

Sigue informándote con Diario 21, el periódico plural del estado de Guerrero.