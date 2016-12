Pactar hasta con el diablo para alcanzar paz: VMMT

El diputado local Víctor Martínez señaló que es necesaria una “tregua” con los grupos criminales al menos este fin de año

Chilpancingo, Gro., Diciembre 2.- El diputado local Víctor Manuel Martínez Toledo (PRI), sugirió “pactar hasta con el diablo” para “lograr la paz en Guerrero” y pidió a los grupos criminales una “tregua”, cuando menos para este fin de año.

Además, criticó el contraste de la realidad que viven los ciudadanos con la posición del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien aseguró en esta capital que la incidencia delictiva va en descenso.

Dijo que “no podemos ocultar la realidad. No podemos dar una información distinta a lo que todos vivimos. Hoy nadie escapa a este problema de seguridad”, que vivimos en una “indefensión generalizada” y que la delincuencia sí es “democrática” porque “ha afectado parejo”.

“La capital ha sufrido en las últimas 24 horas una demostración de fuerza de la delincuencia ante la llegada del secretario de la Defensa que lamentablemente trae otras cifras; como que la delincuencia le quiso demostrar que no es como ellos piensan, que la realidad es otra”, afirmó.

Destacó en entrevista que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha anunciado el arribo de más elementos de las fuerzas federales para reforzar la seguridad en varios puntos específicos de la entidad, particularmente en Acapulco y Chilpancingo.

Entonces sugirió: “Ojalá que esto sirva para que en este fin de año se pueda pasar, cuando menos que haya una tregua. Así como se la dieron la UPOEG y el FUSDEG (en el municipio de Juan R. Escudero), que también la delincuencia le dé una tregua a la ciudadanía para pasar esta temporada de fin de año en relativa paz”.

Cuando se le preguntó sobre la postura de los jerarcas católicos de Acapulco y Chilpancingo en el sentido de dialogar con los grupos criminales, Martínez Toledo soltó: “Hoy se tendría que pactar hasta con el diablo con tal de lograr la paz en Guerrero”.

Informó que recientemente platicó con el alcalde Marco Antonio Leyva Mena en relación a las acciones de seguridad que ha desplegado la autoridad municipal, pero señaló que la Policía tiene funciones únicamente de prevención del delito.

Sin optimismos el legislador afirmó: “Realmente no sólo la preventiva, todos los cuerpos de seguridad han sido rebasados”.

Esto, al lamentar el ataque que perpetraron hombres armados a un lote de autos ubicado sobre el carril sur-norte del Paseo Alejandro Cervantes Delgado (encauzamiento del río Huacapa), a escasos metros de las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la sede del Congreso local, en donde un hombre fue asesinado a balazos y el local, incendiado.

“Creo que se tiene que rediseñar la estrategia de seguridad de todos los niveles y cuerpos de seguridad del Estado mexicano”, consideró.