Pasaron seis meses para que Axel Rose, Slash, Duff McKagan y Dizzy Reed regresaran a la capital del país, acompañados por la tecladista Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer y el guitarrista Richard Fortus, quienes hicieron cimbrar el Domo de Cobre con los éxitos que los llevaron a la fana a finales de los 80.

Algo que parecía imposible sucedió de nuevo, la banda de las pistolas y las rosas reunieron a 17 mil asistentes con su gira Not in this lifetime, desde que sonó el intro de los Looney Tunes y salieron a escena cada uno de los miembros originales de Guns N’ Roses, los gritos no se hicieron esperar, “Ciudad de México, es Guns and Roses”, dijo Axel Rose para calmar y hacer olvidar al público que tuvieron un retraso de más de una hora.

Los Guns N’ Roses, liderados por Axl Rose, no pudieron dejar escapar la ocasión para mostrar su postura frente a Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. Al término del concierto, realizado en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, una piñata del republicano se posó en el centro del escenario. El vocalista pidió a algunos de los asistentes al concierto subir al escenario y destrozarla.

Los primeros acordes de “It’s So Easy” eran tan ensordecedores que de inmediato conectó con los asistentes, quienes hicieron temblar al Palacio de los Deportes. Con un escenario sencillo, más pequeño al de abril pasado los californianos han mostrado que siguen vigentes después de tres décadas de trayectoria, Guns N’ Roses interpretó “Chinese Democracy”, sencillo que le da nombre al sexto álbum de la banda.

Con la energía a tope durante los primeros minutos, Axel quien llevaba un sombrero negro, una playera de cuadros negra preguntó si “ésta es la jungla” inmediatamente Slash hizo sonar los acordes de “Welcome to the Jungle”, una de las canciones más emblemáticas de la banda y tema que desató la locura en el recinto, haciendo vibrar cada butaca del lugar con el coro “In the jungle. Welcome to the jungle, watch it bring you to your, knees, knees, I wanna watch you bleed”.

La banda bajó de intensidad para tocar “Better”, “Double Talkin’ Jive” donde Slash mostró sus dotes como guitarrista haciendo sonar un solo de guitarra que erizaba la piel, siguió “Estranged” del Use Your Illusion vol II donde Saúl Hudson seguía dando catedra con su guitarra.

Tomando un pequeño respiro Axel Rose presentó a cada uno de los integrantes, Slash uno de los más aplaudidos se quedó frente al escenario para mostrarle al público porqué es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, “Speak Softly Love” de Nino Rota se hizo presente para después dar paso a “Sweet Child O’ Mine”, canción que fue coreada a todo pulmón por sus fans.

Al set se agregaron temas que no habían presentado en sus actuaciones pasadas “Yesterdays” y “My Michelle”, con Slash y Fortus al mando recordaron a Pink Floyd con “Wish You Were Here”, también a Clapton y a Dylan en “November Rain” y “Knockin’ on Heaven’s Door”.

El encore se integró por “Don’t Cry”, “The Seeker” y “Paradise City” que dieron fin a la velada.