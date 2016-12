Presentan programas para adquirir una vivienda a través de Infonavit

Iguala, Gro. Diciembre 2.- El presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, dijo que la ciudadanía debe confiar en las instituciones federales, como el Infonavit que es una dependencia sólida que promueve beneficios de vivienda a las personas, otorgando créditos para los trabajadores que incluso no cotizan en dicha dependencia o en el SAT.

Así lo expresó el primer edil Herón Delgado Castañeda, al inaugurar la Feria de Ayudas y Beneficios del Infonavit, realizada en el Auditorio Municipal, donde las personas que acudieron a este llamado, se les brindó información necesaria sobre la adquisición de créditos para vivienda a trabajadores que cotizan para esta dependencia o para el SAT y también, para trabajadores informales o que no realizan cotizaciones.

Delgado Castañeda dijo que hablar del Infonavit es hablar de una de las instituciones más sólidas del país, de la que se han beneficiado millones de mexicanos y ahora con el afán de innovar y ampliar el margen de beneficio a todos los trabajadores que no sean aportadores del Infonavit.

“Debemos confiar en las instituciones federales como el Infonavit, que viene creciendo para bien de todos los mexicanos y aquí en Iguala también vamos a contar con esa oportunidad, de que los trabajadores que no cuenten con una cotización puedan acceder a un crédito para la adquisición de una vivienda con un financiamiento bajo”, expresó.

De igual manera, el delegado del Infonavit, Gerardo Ballinas Mayés dijo que el motivo de esta feria, deriva de una reunión previa con el presidente “quien nos externó la preocupación sobre el problema de vivienda que se tiene en Iguala”, además de la necesidad de trasladar los servicios que tiene el Infonavit a esta ciudad, “que es un compromiso que hicimos”.

Ballinas Mayéz dijo que “lo primero es tener contacto con ustedes, las personas que solicitan los créditos, para poder darles los pormenores de los objetivos que se pretenden lograr.”

Indicó que, en esta feria, las personas pudieron resolver las diferentes inquietudes que tienen sobre el Infonavit, podrán acceder al área de crédito, al módulo de atención para los que ya son sujetos de un crédito y necesitan alguna aclaración o tienen rezago en sus pagos, además que podrán visitar el área los expositores y desarrolladores de vivienda.

También, dijo que está el módulo para el trabajador informal, que no es aportante al SAT ni a otras dependencias, “en este sentido tenemos un programa Crezcamos Juntos, donde se les invita a que se registren y sean sujetos de todos los beneficios y productos del Infonavit”.

Agregó el funcionario que “debemos romper el esquema sobre los créditos hipotecarios, actualmente tenemos un dinamismo donde podemos otorgarles un crédito de acuerdo a sus necesidades, tenemos la disposición y en Iguala lo queremos hacer, con el apoyo del alcalde y los integrantes del Cabildo”.

Estuvieron en dicho acto, el síndico procurador, Julio César Catalán Rendón; los regidores Nancy Armenta Espinosa, Sofía Hernández Layna, Patricia Elidelia Rojas Giles, Rafael Domínguez Velasco, Nemesio Álvarez García y Mauricio González Razo, así como la encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas, Raquel Flores Muñoz; el director de Regularización y Tenencia de la Tierra, Rodolfo Silva Portillo y el representante de la CTM, Jesús Munive Juárez.