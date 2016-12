Se abatiría violencia con uso medicinal de drogas: HAF

Acapulco, Gro., Dic. 1.- El gobernador Héctor Astudillo Flores coincidió con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, sobre que la lucha contra el narcotráfico y la prohibición de las drogas ha fracasado, por lo que se debe revisar el modelo para combatir el tráfico de enervantes.

Entrevistado después de inaugurar el Foro “Guerrero nos necesita emprendedores”, Astudillo Flores afirmó que se tiene que despenalizar la producción, (de amapola) y buscar un camino para permitir su uso medicinal, ya que tarde o temprano “tendrá que transitarse por esa ruta” y de no permitirlo continuaría la violencia en el estado.

“Dijeron exactamente lo que yo he dicho, que hay que buscar por qué el asunto prohibitivo (de las drogas) fracasó, entonces se tiene que indagar otro camino, como yo lo he expresado en foros nacionales, que permita que se deje de penalizar este tipo de cuestiones y creo que (más) temprano que tarde tendrá que transitarse en esa ruta, pues la otra, como yo también lo he expresado, es parte de la violencia que se genera en el estado de Guerrero”.

Por otro parte, sobre los asesinatos ocurridos en la entidad durante la visita del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el gobernador dijo que se debe tener ubicado el contexto “de cómo se están dando las cosas” y aseguró que la mayoría de estos crímenes son resultado de “una férrea lucha entre grupos delincuenciales”.

Además, calificó de oportuna la visita de Cienfuegos Zepeda ya que el general conoció a fondo la situación de Guerrero. Asimismo, aseguró que son correctas las cifras de disminución de homicidios en Iguala y Acapulco, ya que la inseguridad se ha repartido en otras regiones.

Lamentó que cuando se quieren dar a conocer cosas positivas de la estrategia de seguridad, “luego aparecen por allá las olas del crimen que se mueven para todas las regiones; entonces, lo que yo quiero decirles es que fue una reunión muy importante, que el secretario conoció en varias reuniones que se tuvieron, una ya un poquito noche en Coyuca (de Benítez); él todavía estuvo en la región que está en Pie de la Cuesta, ahí donde está el aeropuerto”.

Precisó que en esa reunión el secretario de la Defensa “conoció a fondo, en el caso de Acapulco, concretamente, que estaba a un nivel de 13 (personas asesinadas) al día; está a menos de 2, 1.9, una cosa así, de personas fallecidas, que valdría la pena analizarlo”.

Por ello señaló que “está repartido en todo el estado el problema de la inseguridad. Ahora se ha repartido en otras regiones, caso concreto, solamente el caso de Tixtla; observen el número, solamente lo que pasó ayer, pero aún así los números tanto de Acapulco como de Iguala, especialmente”.